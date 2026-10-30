Ремонт медуніверситету Богомольця: посадовцям оголосили підозру за збитки у 16 млн грн

Двом посадовцям Національного медичного університету імені О. О. Богомольця у Києві повідомлено про підозру через масштабні зловживання під час ремонту навчального корпусу. Загальна сума збитків сягає майже 16 млн грн.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської та Шевченківської окружної прокуратур встановлено два епізоди злочинної діяльності.

Розтрата понад 13,7 млн грн на ремонті фасаду

За даними слідства, у 2020 році один із керівників університету організував схему заволодіння бюджетними коштами. За його вказівкою до актів виконаних робіт вносили завищені обсяги та вартість ремонтних робіт фасаду. Посадовець особисто забезпечував їх погодження та подальшу оплату.

Підрядник, який переміг у тендері, взагалі не мав необхідного дозволу на виконання робіт. Діючи під керівництвом підозрюваного, він перераховував отримані кошти на рахунки підконтрольних ФОП для їх переведення в готівку. Судова експертиза підтвердила, що збитки від цієї схеми перевищили 13,7 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах).

Понад 2,2 млн грн збитків через службову недбалість

У 2021 році медуніверситет уклав із тим самим підрядником ще один договір на 10,9 млн грн — цього разу на ремонт покрівлі. При цьому дах повністю замінили ще у 2014–2015 роках.

Як з'ясували слідчі, належного технічного нагляду за роботами не здійснювали, а акти виконаних робіт та їх оплату погоджували без належної перевірки. Через це вартість ремонту було завищено на понад 2,2 млн грн.

Другому посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі прокурори клопочуть про заставу у понад 13,7 млн грн для організатора розтрати та цілодобовий домашній арешт для підозрюваного у недбалості, тоді як обвинувальні акти щодо директора підрядної компанії, інженера технагляду та начальника відділу вишу вже скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у м. Києві та слідчі Шевченківського УП ГУНП за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, в червні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Загальна сума збитків, завданих державному закладу, перевищує 15 млн грн.