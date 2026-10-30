Ремонт медуниверситета Богомольца: чиновникам объявили подозрение за ущерб в 16 млн грн

Двум должностным лицам Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца в Киеве сообщено о подозрении из-за масштабных злоупотреблений во время ремонта учебного корпуса. Общая сумма ущерба составляет почти 16 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской и Шевченковской окружной прокуратуры установлены два эпизода преступной деятельности.

Расход более 13,7 млн грн на ремонт фасада

По данным следствия, в 2020 году один из руководителей университета организовал схему завладения бюджетными средствами. По его указанию в акты выполненных работ вносили завышенные объемы и стоимость ремонтных работ фасада. Чиновник лично обеспечивал их согласование и последующую оплату.

Подрядчик, победивший в тендере, вообще не имел необходимого разрешения на выполнение работ. Действуя под руководством подозреваемого, он перечислял полученные средства на счета подконтрольных ФЛП для их обналичивания. Судебная экспертиза подтвердила, что ущерб от этой схемы превысил 13,7 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (организация растраты бюджетных средств в особо крупных размерах).

Более 2,2 млн грн убытков из-за служебной халатности

В 2021 году медуниверситет заключил с тем же подрядчиком еще один договор на 10,9 млн грн – на этот раз на ремонт кровли. При этом крышу полностью заменили еще в 2014-2015 годах.

Как выяснили следователи, надлежащего технического надзора за работами не производили, а акты выполненных работ и их оплату согласовывали без надлежащей проверки. Из-за этого стоимость ремонта была завышена более чем на 2,2 млн грн.

Второму чиновнику сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Пока прокуроры заботятся о залоге более 13,7 млн грн для организатора растраты и круглосуточный домашний арест для подозреваемого в халатности, тогда как обвинительные акты в отношении директора подрядной компании, инженера технадзора и начальника отдела вуза уже направлены в суд.

Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киеве и следователи Шевченковского УП ГУНП при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, в июне правоохранители разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному учреждению, превышает 15 млн грн.