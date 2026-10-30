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Ощадбанк в третьем квартале сократил чистую прибыль в 7,2 раза – до 583 млн грн

отделение Ощадбанк
Ощадбанк в третьем квартале сократил чистую прибыль в 7,2 раза – до 583 млн грн / Ощадбанк

Государственный Ощадбанк в третьем квартале 2026 года получил 583,3 миллиона гривен чистой прибыли, что в 7,2 раза меньше по сравнению с 4,19 миллиарда гривен за аналогичный период прошлого года. Прибыль учреждения до налогообложения уменьшилась в четыре раза — до 1,42 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на промежуточную финансовую отчетность банка.

В июле-сентябре чистый процентный доход финучреждения вырос на 3% — до 8,44 млрд грн, в то же время чистый комиссионный доход просел на 12,9% и составил 1,80 млрд грн. Общие операционные доходы за квартал сократились на 24,1% - до 8,78 млрд грн. Одновременно расходы на заработную плату персонала подскочили на 17,8% (до 3,18 млрд. грн.), а другие административные и операционные расходы выросли на 30,3% (до 3,09 млрд. грн.).

Существенное давление на финрезультат оказывало формирование резервов: Ощадбанк зарезервировал 0,93 млрд грн под ожидаемые убытки по процентным активам, тогда как в третьем квартале 2025 расформировал резервы на 1,23 млрд грн. Кроме того, ущерб от операций с финансовыми инструментами по справедливой стоимости вырос с 0,20 млрд. до 0,90 млрд. грн.

Кредитный портфель и результаты за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года чистая прибыль государственного банка уменьшилась в 3,5 раза — до 3,96 млрд грн (против 13,88 млрд грн в прошлом году), а прибыль до налогообложения сократилась почти вдвое — до 8,49 млрд грн. Активы финучреждения уменьшились на 4,8% – до 487,63 млрд грн, собственный капитал – на 1,7%, до 46,44 млрд грн.

Несмотря на снижение доходности, объем выданных клиентам кредитов с начала года вырос на 13,1% - до 144,98 млрд грн. В частности, портфель по государственной программе льготной ипотеки "Есселя" увеличился на 25,5% - с 12,00 млрд до 15,06 млрд грн.

В то же время, в банке возросла доля проблемной задолженности: кредиты с просрочкой более 90 дней достигли 19,78 млрд грн против 13,04 млрд грн в начале года, а их доля в портфеле до вычета резервов увеличилась с 9% до 12%.

Напомним, ранее сообщалось, что за январь-июль 2026 года Ощадбанк заработал 3,4 млрд грн чистой прибыли, а операционный доход вырос на 10,5% - до 24,2 млрд грн. Тогда на показатели банка давился рост отчислений в резервы из-за военных рисков и почти двукратное увеличение расходов на уплату налога на прибыль.

Автор:
Максим Кольц

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