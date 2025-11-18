АРМА шукає управителя для ТЦ "Флагман" в Івано-Франківську: актив оцінено майже у 310 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на електронному майданчику "Prozorro. Продажі" відкриті торги для відбору управителя арештованого торгового центру "Флагман", що розташований в Івано-Франківську. Ринкова вартість, за результатами незалежної оцінки, становить 309,78 млн грн.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу АРМА.

Ключові характеристики активу

Майновий комплекс, переданий в управління АРМА на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду, має високий комерційний потенціал.

Це – триповерховий комплекс включає 16 об’єктів, серед яких нежитлові, торгово-офісні приміщення, гараж та земельна ділянка. ТЦ "Флагман" знаходиться поблизу центру міста на вулиці Мазепи Гетьмана, поруч з озером та парком. Комплекс має розвинену інфраструктуру та зручну транспортну розв’язку.

Умови конкурсу

АРМА запрошує взяти участь у відкритому конкурсі потенційних управителів, які відповідають кваліфікаційним вимогам. До участі не допускаються власники активу та представники Росії.

Переможцем буде визнано ту компанію, яка запропонує державі найбільший відсоток прибутку від управління цим арештованим майном.

"Актив зацікавить компанії, що працюють на ринку оренди нерухомості та готові максимізувати його комерційний потенціал," — зазначили в АРМА.

Тендерні пропозиції приймаються до 18:00 27 листопада 2025 року.

Це вже не перша спроба знайти управителя для ТЦ "Флагман" в Івано-Франківську. 14 жовтня АРМА вже оголошувала конкурс на управління цим арештованим активом, але він не відбувся.



Нагадаємо, раніше АРМА передало в управління ТЦ “Флагман” в Івано-Франківську консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет". Акти приймання-передачі нежитлових приміщень були підписані 14 квітня 2025 року. Цей арештований актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії та був переданий в АРМА для управління за рішенням суду.