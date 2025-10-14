Запланована подія 2

ТЦ "Флагман" в Івано-Франківську виставили на продаж: яка ціна

ТЦ «Флагман» в Івано-Франківську
ТЦ «Флагман» в Івано-Франківську. Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління арештованим ТЦ "Флагман" в Івано-Франківську.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Що відомо про актив

Зазначається, що триповерховий торговий центр розташований поруч із міським озером і парком Шевченка – у зоні з високим комерційним потенціалом.

Комплекс включає 16 об’єктів:

  • торгово-офісні приміщення, 
  • земельну ділянку,
  • гараж.
За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість активу становить 309,8 млн грн.

АРМА запрошує компанії долучитися до ринкових консультацій і взяти участь у конкурсі.

Прийом пропозицій триває до 21 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, раніше АРМА передало в управління ТЦ “Флагман” в Івано-Франківську консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет". Цей арештований актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії та був переданий в АРМА для управління за рішенням суду.

Автор:
Світлана Манько