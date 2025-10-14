Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Наличный курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена

ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске
ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске. Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Что известно об активе

Трехэтажный торговый центр расположен рядом с городским озером и парком Шевченко – в зоне с высоким коммерческим потенциалом.

Комплекс включает 16 объектов:

  • торгово-офисные помещения,
  • земельный участок,
  • гараж.
Фото 2 — ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена
Фото 3 — ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена
Фото 4 — ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена
Фото 5 — ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена
Фото 6 — ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена
Фото 7 — ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена
Фото 8 — ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена

По результатам независимой оценки, рыночная стоимость актива составляет 309,8 млн. грн.

АРМА приглашает компании присоединиться к рыночным консультациям и принять участие в конкурсе.

Прием предложений продлится до 21 октября 2025 года.

Напомним, ранее АРМА передало в управление ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске консорциуму "Управляющая компания КАМпаритет". Этот арестованный актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании и был передан в АРМА для управления по решению суда.

Автор:
Светлана Манько