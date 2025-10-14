- Категория
ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Что известно об активе
Трехэтажный торговый центр расположен рядом с городским озером и парком Шевченко – в зоне с высоким коммерческим потенциалом.
Комплекс включает 16 объектов:
- торгово-офисные помещения,
- земельный участок,
- гараж.
По результатам независимой оценки, рыночная стоимость актива составляет 309,8 млн. грн.
АРМА приглашает компании присоединиться к рыночным консультациям и принять участие в конкурсе.
Прием предложений продлится до 21 октября 2025 года.
Напомним, ранее АРМА передало в управление ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске консорциуму "Управляющая компания КАМпаритет". Этот арестованный актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании и был передан в АРМА для управления по решению суда.