ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске выставили на продажу: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Что известно об активе

Трехэтажный торговый центр расположен рядом с городским озером и парком Шевченко – в зоне с высоким коммерческим потенциалом.

Комплекс включает 16 объектов:

торгово-офисные помещения,

земельный участок,

гараж.

По результатам независимой оценки, рыночная стоимость актива составляет 309,8 млн. грн.

АРМА приглашает компании присоединиться к рыночным консультациям и принять участие в конкурсе.

Прием предложений продлится до 21 октября 2025 года.

Напомним, ранее АРМА передало в управление ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске консорциуму "Управляющая компания КАМпаритет". Этот арестованный актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании и был передан в АРМА для управления по решению суда.