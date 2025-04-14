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АРМА передало в управление ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске: детали

АРМА, Флагман
АРМА официально передала в управление имущество ТЦ "Флагман".

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) официально передало в управление комплекс нежилых помещений торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске. Соответствующие акты были подписаны сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Детали договора

Теперь управление торговым центром "Флагман" будет осуществлять победитель открытого конкурса — консорциум "Управляющая компания КАМпаритет".

Управление будет проходить в соответствии с условиями заключенного договора.

Среди ключевых условий:

  • 75% доходов от управления активом будут поступать в Государственный бюджет Украины.
  • Независимо от результатов деятельности, управляющий обязан ежемесячно платить гарантированный платеж в размере 630,73 тыс. грн

После заключения договора представители компании провели встречу с арендаторами торговых площадей. В ходе беседы подчеркнули открытость конструктивного диалога и готовность обеспечить беспрепятственную работу бизнеса.

Что известно об управляющем

Напомним, 24 марта АРМА завершило отбор управляющего для торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске.

Согласно данным YouControl, консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года.

Основной вид деятельности компании  – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

Директором  является Лиана Пинькевич, а учредителями три компании — "Управляющая компания евро-сервис", "Паркинг комфорт" и "Берри хаб плюс". Совладельцами "Управляющей компании "КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.

За 10 месяцев своей деятельности консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" приняла участие в 8 закупках, большинство из которых были объявлены АРМА. В настоящее время компания имеет три заключенных соглашения.

В январе 2025 года АРМА подписало соглашение с "УК "КАМпаритет" на управление имущественным комплексом ООО "Украинская ягода", одним из крупнейших производителей ягод в Украине. Хотя ожидаемая стоимость сделки составляла 300 тыс. грн, фактическая сумма договора составила всего 1 гривну.

Второе соглашение касается управления нежилыми помещениями по улице Павловской, 18 в Киеве, общей площадью 519 кв.м, ранее принадлежавших компании "Атташе-Юг" из Екатеринбурга. Сумма договора – 250 тыс. грн.

Автор:
Ольга Опенько