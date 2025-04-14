АРМА передала в управління ТЦ "Флагман" в Івано-Франківську: деталі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) офіційно передало в управління комплекс нежитлових приміщень торгового центру “Флагман” в Івано-Франківську. Відповідні акти приймання-передачі підписано сьогодні.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Деталі договору

Відтепер управління торговим центром "Флагман" здійснюватиме переможець відкритого конкурсу — консорціум "Управляюча компанія КАМпарітет".

Управління відбуватиметься відповідно до умов укладеного договору.

Серед ключових умов:

75% доходів від управління активом надходитимуть до Державного бюджету України.

від управління активом надходитимуть до Державного бюджету України. Незалежно від результатів діяльності, управитель зобов’язаний щомісяця сплачувати гарантований платіж у розмірі 630,73 тис. грн

Після підписання договору представники компанії провели зустріч з орендарями торгових площ. Під час розмови підкреслили відкритість до конструктивного діалогу та готовність забезпечити безперешкодну роботу бізнесу.

Що відомо про управителя

Нагадаємо, 24 березня АРМА завершило відбір управителя для торгового центру "Флагман" у місті Івано-Франківськ.

Згідно з даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року.

Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "Управляюча компанія євро-сервіс", "Паркінг комфорт" та "Беррі хаб плюс". Співвласниками "Управляюча компанія "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

За 10 місяців своєї діяльності консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" взяв участь у 8 закупівлях, більшість з яких були оголошені АРМА. Наразі компанія має три укладені угоди.

У січні 2025 року АРМА підписала угоду з "УК "КАМпарітет" на управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода", одним із найбільших виробників ягід в Україні. Хоча очікувана вартість угоди становила 300 000 гривень, фактична сума договору склала лише 1 гривню.

Друга угода стосується управління нежитловими приміщеннями на вулиці Павлівській, 18 у Києві, загальною площею 519 кв.м, які раніше належали компанії "Атташе-Юг" з Єкатеринбурга. Сума договору — 250 тис. грн.