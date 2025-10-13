На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителів для двох готельних комплексів в Одесі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що два готелі передані до АРМА за рішеннями суду.

Обидва комплекси розташовані в курортній зоні Одеси, поруч із пляжами та туристичними локаціями.

Що відомо про активи

Готель "ОК Одеса" — це діючий тризірковий бізнес-готель, розташований у престижному районі Аркадія.

Після повної реконструкції у 2012 році комплекс пропонує 175 номерів різних категорій, здатних прийняти до 363 гостей. У готелі функціонують банкетний зал на 600 осіб з семи окремими залами та сучасний концерт-хол, розрахований на 1000 відвідувачів. Також заклад оснащений власною цілодобово охоронюваною автостоянкою.

Готель "Аркадія" — масштабний готельний комплекс, розташований у серці курортно-розважальної зони Одеси.

До послуг гостей — 287 номерів п’яти різних категорій, а також окремий апартамент-комплекс із комфортабельними двокімнатними номерами. Інфраструктура закладу включає просторий банкетний зал на 150 осіб і п’ять конференц-залів площею від 40 до 170 кв. м, які можуть приймати від 20 до 200 учасників для проведення заходів різного формату.

Пропозиції приймаються до 21 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, АРМА також проводить відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого готелю "Турист" у Львові.