Запланована подія 2

Новини
На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)

Готель "Аркадія"
Готель "Аркадія". Фото: hotel-arkadia.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителів для двох готельних комплексів в Одесі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

 Зазначається, що два готелі передані до АРМА за рішеннями суду.

Обидва комплекси розташовані в курортній зоні Одеси, поруч із пляжами та туристичними локаціями.

Фото 2 — На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)

Що відомо про активи 

  • Готель "ОК Одеса" — це діючий тризірковий бізнес-готель, розташований у престижному районі Аркадія.

Після повної реконструкції у 2012 році комплекс пропонує 175 номерів різних категорій, здатних прийняти до 363 гостей. У готелі функціонують банкетний зал на 600 осіб з семи окремими залами та сучасний концерт-хол, розрахований на 1000 відвідувачів. Також заклад оснащений власною цілодобово охоронюваною автостоянкою.

Фото 3 — На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)
Фото 4 — На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)
Фото 5 — На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)
  • Готель "Аркадія" — масштабний готельний комплекс, розташований у серці курортно-розважальної зони Одеси.

До послуг гостей — 287 номерів п’яти різних категорій, а також окремий апартамент-комплекс із комфортабельними двокімнатними номерами. Інфраструктура закладу включає просторий банкетний зал на 150 осіб і п’ять конференц-залів площею від 40 до 170 кв. м, які можуть приймати від 20 до 200 учасників для проведення заходів різного формату.

Фото 6 — На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)
Фото 7 — На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)
Фото 8 — На продаж виставили два готелі в курортній зоні Одеси (ФОТО)

Пропозиції приймаються до 21 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, АРМА також проводить відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого готелю "Турист" у Львові.

Автор:
Світлана Манько