На продажу выставили две гостиницы в курортной зоне Одессы (ФОТО)

Отель "Аркадия". Фото: hotel-arkadia.com

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющих для двух гостиничных комплексов в Одессе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что две гостиницы переданы в АРМА по решениям суда.

Оба комплекса расположены в курортной зоне Одессы, рядом с пляжами и туристическими локациями.

Что известно об активах

  • Отель "ОК Одесса"   — это действующая трехзвездная бизнес-гостиница, расположенная в престижном районе Аркадия.

После полной реконструкции в 2012 году комплекс предлагает 175 номеров разных категорий, способных принять до 363 гостей. В отеле функционируют банкетный зал на 600 человек с семью отдельными залами и современный концерт-холл, рассчитанный на 1000 посетителей. Также заведение оснащено собственной круглосуточно охраняемой автостоянкой.

  • Отель "Аркадия"   – масштабный гостиничный комплекс, расположенный в сердце курортно-развлекательной зоны Одессы.

К услугам гостей 287 номеров пяти различных категорий, а также отдельный апартамент-комплекс с комфортабельными двухкомнатными номерами. Инфраструктура заведения включает в себя просторный банкетный зал на 150 человек и пять конференц-залов площадью от 40 до 170 кв. м, которые могут принимать от 20 до 200 участников для проведения мероприятий разного формата.

Предложения принимаются до 21 октября 2025г.

Напомним, АРМА также проводит открытый конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля "Турист" во Львове.

Автор:
Светлана Манько