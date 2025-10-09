Запланована подія 2

Отель "Турист" во Львове выставили на продажу: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) проводит открытый конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля "Турист" во Львове.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

"Турист" - это бизнес-гостиница в престижном районе Львова с большим потенциалом развития.

Актив состоит из:

  • гостиничного комплекса на 9 этажей (4851,8 кв. м);
  • здания ресторана (1552 кв. м);
  • парковочной площадки;
  • земельного участка (0,67 га).
Отмечается, что согласно результатам независимой оценки стоимость комплекса составляет более 206 млн грн (без НДС).

АРМА приглашает к участию заинтересованных субъектов хозяйственной деятельности, кроме представителей государства агрессора.

Представить тендерные предложения можно до 13 октября 2025 года.

Отметим, Генеральная прокуратура Украины активно занялась передачей в государственную собственность имущества профсоюзных организаций, перешедших в частные акционерные общества "Укрпрофтура" и "Укрпрофздравницы".

Согласно решениям судов, государственными стали многие гостиницы и санатории, ранее принадлежавшие этим обществам.

Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".

Автор:
Светлана Манько