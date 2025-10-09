Запланована подія 2

Готель "Турист" у Львові виставили на продаж: яка ціна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА)проводить відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого готелю "Турист" у Львові.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

"Турист" — це бізнес-готель у престижному районі Львова з великим потенціалом розвитку.

Актив складається з:

  • готельного комплексу на 9 поверхів (4851,8 кв. м);
  •  будівлі ресторану (1552 кв. м);
  • паркувального майданчика;
  • земельної ділянки (0,67 га).
Зазначається, що відповідно до результатів незалежної оцінки, вартість комплексу становить понад 206 млн грн (без ПДВ).

АРМА запрошує до участі зацікавлених суб’єктів господарської діяльності, окрім представників держави-агресора.

Подати тендерні пропозиції можна до 13 жовтня 2025 року.

Зауважимо, Генеральна прокуратура України активно зайнялась передачею в державну власність майна профспілкових організацій, які перейшли до приватних акціонерних товариств “Укрпрофтуру” та “Укрпрофздоровниці”.

Відповідно до рішень судів, державними стали багато готелів та санаторіїв, які раніше належали цим товариствам.

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель "Моцарт", функціонуючий бізнес-готель "ОК Одеса" в Аркадії та великий комплекс "Аркадія". 

Автор:
Світлана Манько