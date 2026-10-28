Арештований пакет акцій одного з ключових виробників залізорудної сировини готують до управління АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до управління 49,5% акцій ПрАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” (Полтавський ГЗК). Йдеться про пакет із 153,45 млн простих іменних акцій підприємства, яке спеціалізується на виробництві залізорудних котунів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

Який пакет акцій готує до управління АРМА

До портфеля агентства включено 49,5% статутного капіталу Полтавського ГЗК - 153 450 000 простих іменних акцій.

Підставою для передачі корпоративних прав до АРМА стала ухвала слідчого судді Печерського районного суду Києва від 28 лютого 2025 року у справі №757/9095/25-к. Відповідна інформація міститься в оголошенні агентства щодо цього активу.

Водночас включення активу до портфеля АРМА саме по собі не означає, що нового управителя вже обрано. На сайті агентства статус пакета акцій зазначений як "Очікування".

Полтавський ГЗК та Ferrexpo

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат розташований у місті Горішні Плавні Полтавської області. Підприємство видобуває залізну руду та переробляє її на концентрат і залізорудні котуни - сировину для металургійної промисловості.

Комбінат працює в межах бізнесу міжнародної групи Ferrexpo. За інформацією групи, її Полтавський гірничодобувний майданчик включає кар’єр і переробний комплекс. Потужність збагачувального виробництва становить 35–40 млн тонн руди залежно від її типу та виду продукції. Після збагачення отримують концентрат із вмістом заліза понад 65%, який використовують для виробництва котунів.

Залізорудні котуни є важливою сировиною для металургійних підприємств, зокрема під час виплавки чавуну та виробництва сталі. Тому робота Полтавського ГЗК має значення для українського гірничо-металургійного комплексу та експорту залізорудної продукції.

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу.

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

У лютому 2026 року Господарський суд Полтавської області 24 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, одного з найбільших в Україні виробників залізорудної сировини.

Також Ferrexpo оголосила про продаж свого перевантажувального судна Iron Destiny. Сума угоди становить 7,7 млн доларів США чистими грошовими коштами.

29 липня Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК), який є основним виробничим активом компанії Ferrexpo, тимчасово призупинив роботу. Головними причинами вимушеної зупинки стали гострий дефіцит ліквідності, призупинення функціонування морських маршрутів та блокування портів.