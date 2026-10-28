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Арестованный пакет акций одного из ключевых производителей железорудного сырья готовят к управлению

отчеты, документы, лупа, калькулятор
АРМА готовит к управлению пакет акций Полтавского ГОКа / Freepik

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к управлению 49,5% акций ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (Полтавский ГОК). Речь идет о пакете из 153,45 млн простых именных акций предприятия, специализирующегося на производстве железорудных окатышей.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Какой пакет акций готовит к управлению

В портфель агентства включено 49,5% уставного капитала Полтавского ГОКа - 153,45 млн простых именных акций.

Основанием для передачи корпоративных прав в АРМА стало определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 28 февраля 2025 г. по делу №757/9095/25-к. Соответствующая информация содержится в объявлении агентства по этому активу .

В то же время включение актива в портфель АРМА само по себе не означает, что новый управляющий уже выбран. На сайте агентства статус пакета акций указан как "Ожидание".

Полтавский ГОК и Ferrexpo

Полтавский горно-обогатительный комбинат расположен в городе Горишние Плавные Полтавской области. Предприятие добывает железную руду и перерабатывает ее в концентрат и железорудные окатыши - сырье для металлургической промышленности.

Комбинат работает в рамках бизнеса международной группы Ferrexpo. По информации группы, ее Полтавская горнодобывающая площадка включает карьер и перерабатывающий комплекс. Мощность обогатительного производства составляет 35–40 млн. тонн руды в зависимости от ее типа и вида продукции. После обогащения получают концентрат с содержанием железа более 65%, который используется для производства окатышей.

Железнодорожные окатыши являются важным сырьем для металлургических предприятий, в частности при выплавке чугуна и производстве стали. Поэтому работа Полтавского ГОКа имеет значение для украинского горно-металлургического комплекса и экспорта железорудной продукции.

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

В феврале 2026 года Хозяйственный суд Полтавской области 24 февраля открыл производство по делу о   банкротство Полтавского горно-обогатительного комбината, одного из крупнейших в Украине производителей железорудного сырья.

Также Ferrexpo объявила о продаже своего перегрузочного судна Iron Destiny. Сумма сделки составляет 7,7 млн. долларов США чистыми денежными средствами.

29 июля Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК), являющийся основным производственным активом компании Ferrexpo,   временно приостановил работу. Главными причинами вынужденной остановки стали острый дефицит ликвидности, приостановка функционирования морских маршрутов и блокировка портов.

Автор:
Ольга Опенько

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