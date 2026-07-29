В Украине может остановиться еще один горно-обогатительный комбинат

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ЮГОК), являющийся основным производственным активом компании Ferrexpo, может временно приостановить работу с понедельника, 3 августа. Главными причинами вынужденной остановки стали острый дефицит ликвидности, приостановка функционирования морских маршрутов и блокировка портов.

Как пишет Delo.ua, об этом во время заседания парламентской временной следственной комиссии (ВСК) заявил председатель правления предприятия Виктор Лотоус, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, пауза в производстве будет продолжаться от 10 до 20 дней - до момента поступления оборотных средств за реализуемую продукцию.

"Сейчас рассматривается вопрос, почти оно принято, что с понедельника мы останавливаемся, потому что нам нужно дождаться тех оборотных средств, которые были получены за реализованную продукцию – то есть, возможно, 10 дней, возможно, 20 дней предприятие будет остановлено", – отметил Лотоус.

Он добавил, что один из судов с продукцией на сумму $5-6 млн был поражен дроном, один из членов экипажа погиб, судьба судна неизвестна, и существует риск, что оно дрейфует в сторону Крыма.

"Нет связи. По состоянию на вчера-позавчера владелец судна ничего не мог проинформировать, что дальше… Оно такое, как призрак в Черном море", – отметил он

Глава правления уточнил, что из-за блокирования возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) из-за санкций к акционеру Ferrexpo Константину Жеваго, каждый месяц отвлечения средств составляет около 200 млн грн.

Финансовый директор ЮГОКа Сергей Бавалин добавил, что задолженность предприятия перед поставщиками и контрагентами уже достигла почти 200 млн грн.

При возврате оборотного капитала комбинат мог бы держать объемы на уровне 500 тыс. тонн в месяц вместо текущих 300 тыс. тонн.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" - предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу.

В феврале 2026 года Хозяйственный суд Полтавской области 24 февраля открыл производство по делу о банкротстве Полтавского горно-обогатительного комбината, одного из крупнейших в Украине производителей железорудного сырья.

Напомним, Южный горно-обогатительный комбинат (Южный ГОК) также начал процесс частичной приостановки добычи железорудного сырья и сокращения производственных мощностей. Вынужденное решение принято из-за системных атак РФ на гражданские торговые суда в черноморских портах Украины, что фактически парализовало экспортную логистику.