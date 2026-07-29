"Укрзализныця" получила почти 40 тонн энергооборудования от Азербайджана

Украинские железнодорожники получили около 40 тонн энергетического оборудования от Азербайджана. Груз передали со складов хабов Минэнерго для поддержки критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Предоставленное оборудование будет направлено на обеспечение стабильной и бесперебойной работы железнодорожной сети в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ.

В Минэнерго отмечают, что из-за специализированных энергетических хабов ведомство продолжает оперативно распределять и доставлять критически важное оборудование от иностранных партнеров.

Эта помощь позволяет поддерживать функционирование как энергетического сектора, так и других стратегических объектов и предприятий по всей стране.

Напомним, Азербайджан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Украиной, в частности, в совместном производстве энергетического оборудования, развитии агропромышленного комплекса и участии в послевоенном восстановлении.