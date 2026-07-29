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"Укрзализныця" получила почти 40 тонн энергооборудования от Азербайджана

Азербайджан
Азербайджан помогает украинской железной дороге / Depositphotos

Украинские железнодорожники получили около 40 тонн энергетического оборудования от Азербайджана. Груз передали со складов хабов Минэнерго для поддержки критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Предоставленное оборудование будет направлено на обеспечение стабильной и бесперебойной работы железнодорожной сети в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ.

В Минэнерго отмечают, что из-за специализированных энергетических хабов ведомство продолжает оперативно распределять и доставлять критически важное оборудование от иностранных партнеров.

Эта помощь позволяет поддерживать функционирование как энергетического сектора, так и других стратегических объектов и предприятий по всей стране.

Напомним, Азербайджан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Украиной, в частности, в совместном производстве энергетического оборудования, развитии агропромышленного комплекса и участии в послевоенном восстановлении.

Автор:
Татьяна Бессараб