В Украине планируют построить более 1,5 ГВт нового газового поколения

В Украине готовят конкурс на строительство 1505 МВт нового распределенного газового поколения в семи областях и Киеве. Новые мощности должны частично сократить дефицит электроэнергии в регионах, наиболее пострадавших от российских атак, и повысить способность энергосистемы быстро реагировать на изменения производства и потребления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Потенциальные участники конкурса уже предоставили замечания и предложения конкурсной документации. Министерство планирует разработать их перед проведением отбора инвесторов.

По условиям конкурса новые генерирующие объекты должны появиться в следующем:

Харьковской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Киевской области;

в Киеве.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил, что по результатам конкурса государство рассчитывает привлечь инвестиции более чем в 1,5 ГВт высокоманевровой распределенной газовой генерации.

Такой тип поколения может быстро увеличивать или уменьшать производство электроэнергии в зависимости от ситуации в системе. Это важно для балансировки энергосистемы и интеграции большего количества солнечного и ветрового поколения.

К будущим энергообъектам был установлен ряд технических требований. В частности, оборудование должно быть новым и иметь возможность запускаться при отсутствии напряжения во внешней сети.

Также предусмотрено, что:

генерация должна непрерывно работать не менее 16 часов;

полный запуск мощности из остановленного состояния должен длиться не больше 30 минут после команды "Укрэнерго";

гарантированный срок эксплуатации оборудования должно составлять не менее 20 лет или 100 тысяч часов работы.

Для энергосистемы появление таких мощностей означает увеличение резерва быстрой генерации, которую можно оперативно подключать в случае дефицита электроэнергии или повреждения других энергообъектов.

Отметим, что по состоянию на начало февраля 2026 года суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт от начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.