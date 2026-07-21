В регионах Украины установлено около 1,8 ГВт распределенного газового поколения, из которых 388,8 МВт ввели в эксплуатацию с марта 2026 года. Лидерство удерживает Киевская область с показателем более 219 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Более 100 МВт мощностей работают в следующих областях:

Черкасская (129,3 МВт);

Днепропетровская (118,2 МВт);

Волынская (113,6 МВт);

Ивано-Франковская (108,8 МВт);

Сумская (103,6 МВт);

Закарпатская (100,3 МВт).

Пока б удивительные работы продолжаются на 247 установках общей мощностью 532,2 МВт.

Наращиваются также мощности возобновляемой энергетики. За первое полугодие 2026 г. введено в эксплуатацию 414,8 МВт ветровых электростанций (70 установок). Общая мощность ВЭС составляет 1,115 ГВт. Наибольшие объемы зафиксированы в Николаевском (свыше 400 МВт ) и Одесской (свыше 200 МВт).

По данным НЭК "Укрэнерго", общая мощность СЭС достигает 7,3 ГВт, из которых 5,4 ГВт приходится на производителей и 2,25 ГВт - на активных потребителей. Больше всего солнечных мощностей развернуто в следующих областях:

Днепропетровская (947 МВт);

Николаевская (782 МВт);

Одесская (515 МВт).

За последний год совокупная мощность установок хранения энергии (УЗЭ) возросла более чем в 300 раз — до более чем 600 МВт. Эти накопители аккумулируют излишки солнечного поколения днем и отдают их в сеть во время утренних и вечерних пиков потребления.

Отметим, что по состоянию на начало февраля 2026 года суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт от начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.