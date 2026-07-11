Во Львовской области подключили к сети Сокальскую ВЭС

Сокальская ветровая электростанция группы компаний "Эко-Оптима" в июне подключена к энергосети Украины. Объект состоит из семи турбин и имеет мощность 39,6 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения группы компаний.

Ожидается, что Сокальская ВЭС будет производить 122 млн кВт-ч электроэнергии в год. Реализация электроэнергии началась 4 июня.

19 мая 2026 года "Эко-Оптима" получила от НКРЭКУ лицензию на производство электроэнергии.

Строительство Сокальской ВЭС группа компаний "Эко-Оптима" приступила в январе 2025 года. В сентябре того же года на станции установили семь турбин германской Nordex Group.

Стоимость строительства составила 40 млн. евро. Финансирование на проект предоставил Сбербанк.

Генеральным подрядчиком строительства было ООО "Нордик-Буд", входящее в группу компаний "Западнаядрасервис". Эта группа занимается разведкой, бурением и добычей нефти и природного газа на западе Украины.

По данным Zaxid.net, группа компаний "Эко-Оптима" принадлежит Зиновию Козицкому, отцу главы Львовской ОВД Максима Козицкого. Он также является владельцем "Западногодрасервиса".

О Зиновии Козицком

Львовский бизнесмен Зиновий Козицкий – один из самых богатых в Украине. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 95 млн долларов. Больше всего его бизнесов сосредоточены в энергетике. Также его компании работают в гостиничном, медицинском, артбизнесе и других направлениях.

Зиновий Козицкий - отец действующего председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, который до этого работал в семейном бизнесе.

Зиновию Козицкому принадлежит гостиничный комплекс "Панорама Сходница", расположенный по ул. Горный в поселке Сходница.

Недавно Сходницкий поселковый совет Львовской области продал земельный участок под строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и заведений общепита площадью 0,10 га за 2,5 млн грн в курортном городке Сходница на Львовщине компании из группы Зиновия Козицкого "Нормаз Плаза".

Козицкий также является владельцем ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов" и основателем "Эко-оптима", работающей как в возобновляемой, так и в традиционной энергетике.

Ранее сообщалось, что хакер украл 127 млн € со счетов компаний ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов", принадлежащих Козыцкому.