Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Наличный курс:

USD

44,62

44,53

EUR

51,25

51,10

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Во Львовской области подключили к сети Сокальскую ВЭС

ВЕС
Во Львовской области подключили к сети Сокальскую ВЭС / Depositphotos

Сокальская ветровая электростанция группы компаний "Эко-Оптима" в июне подключена к энергосети Украины. Объект состоит из семи турбин и имеет мощность 39,6 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения группы компаний.

Ожидается, что Сокальская ВЭС будет производить 122 млн кВт-ч электроэнергии в год. Реализация электроэнергии началась 4 июня.

19 мая 2026 года "Эко-Оптима" получила от НКРЭКУ лицензию на производство электроэнергии.

Строительство Сокальской ВЭС группа компаний "Эко-Оптима" приступила в январе 2025 года. В сентябре того же года на станции установили семь турбин германской Nordex Group.

Стоимость строительства составила 40 млн. евро. Финансирование на проект предоставил Сбербанк.

Генеральным подрядчиком строительства было ООО "Нордик-Буд", входящее в группу компаний "Западнаядрасервис". Эта группа занимается разведкой, бурением и добычей нефти и природного газа на западе Украины.

По данным Zaxid.net, группа компаний "Эко-Оптима" принадлежит Зиновию Козицкому, отцу главы Львовской ОВД Максима Козицкого. Он также является владельцем "Западногодрасервиса".

О Зиновии Козицком

Львовский бизнесмен Зиновий Козицкий – один из самых богатых в Украине. В 2021 году Forbes   оценил   его состояние в 95 млн долларов. Больше всего его бизнесов сосредоточены в энергетике. Также его компании работают в гостиничном, медицинском, артбизнесе и других направлениях.

Зиновий Козицкий - отец действующего председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, который до этого работал в семейном бизнесе.

Зиновию Козицкому принадлежит гостиничный комплекс "Панорама Сходница", расположенный по ул. Горный в поселке Сходница.

Недавно Сходницкий поселковый совет Львовской области продал земельный участок под строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и заведений общепита площадью 0,10 га за 2,5 млн грн в курортном городке Сходница на Львовщине компании из группы Зиновия Козицкого "Нормаз Плаза".

Козицкий также является владельцем ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов" и основателем "Эко-оптима", работающей как в возобновляемой, так и в традиционной энергетике.

Ранее сообщалось, что   хакер украл 127 млн   € со счетов компаний ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов", принадлежащих Козыцкому.

Автор:
Татьяна Гойденко