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На Львівщині підключили до мережі Сокальську ВЕС

ВЕС
На Львівщині підключили до мережі Сокальську ВЕС / Depositphotos

Сокальську вітрову електростанцію групи компаній "Еко-Оптіма" у червні підключили до енергомережі України. Об’єкт складається із семи турбін і має потужність 39,6 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення групи компаній.

Очікується, що Сокальська ВЕС вироблятиме 122 млн кВт-год електроенергії на рік. Реалізація електроенергії розпочалася 4 червня.

19 травня 2026 року "Еко-Оптіма" отримала від НКРЕКП ліцензію на виробництво електроенергії.

Будівництво Сокальської ВЕС група компаній "Еко-Оптіма" розпочала у січні 2025 року. У вересні того ж року на станції встановили сім турбін німецької Nordex Group.

Вартість будівництва становила 40 млн євро. Фінансування на проєкт надав Ощадбанк.

Генеральним підрядником будівництва було ТОВ "Нордік-Буд", що входить до групи компаній "Західнадрасервіс". Ця група займається розвідкою, бурінням і видобутком нафти та природного газу на заході України.

За даними Zaxid.net, група компаній "Еко-Оптіма" належить Зіновію Козицькому, батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького. Він також є власником "Західнадрасервісу".

Про Зіновія Козицького

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький – один з найбагатших в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені в енергетиці. Також його компанії працюють у готельному, медичному, артбізнесі та інших напрямках.

Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, який до цієї посади працював у сімейному бізнесі.

Зіновію Козицькому належить готельний комплекс "Панорама Східниця", що розміщений на вул. Гірській у селищі Східниця. 

Нещодавно Східницька селищна рада Львівської області продала земельну ділянку під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування площею 0,10 га за 2,5 млн грн у курортному містечку Східниця на Львівщині компанії з групи Зіновія Козицького "Нормаз Плаза".

Козицький також є власником ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів" та засновником "Еко-оптіма" яка працює як у відновлюваній, так і в традиційній енергетиці.

Раніше повідомлялося, що хакер вкрав 127 млн ​​грн із рахунків компаній  ТОВ "Західнадрасервіс"  та ТОВ "Енергопарк "Яворів", що належать Козицькому.

Автор:
Тетяна Гойденко