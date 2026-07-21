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В Україні встановили 1,8 ГВт розподіленої газової генерації: в яких регіонах найбільше

газова генерація
В Україні встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації / Міністерство енергетики

В регіонах України встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, з яких 388,8 МВт ввели в експлуатацію з березня 2026 року. Лідерство утримує Київська область із показником понад 219 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Понад 100 МВт потужностей працюють у таких областях:

  • Черкаська (129,3 МВт); 
  • Дніпропетровська (118,2 МВт); 
  • Волинська (113,6 МВт); 
  • Івано-Франківська (108,8 МВт); 
  • Сумська (103,6 МВт); 
  • Закарпатська (100,3 МВт).

Наразі будівельні роботи тривають на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт.

Нарощуються також потужності відновлюваної енергетики. За перше півріччя 2026 року введено в експлуатацію 414,8 МВт вітрових електростанцій (70 установок). Загальна потужність ВЕС становить 1,115 ГВт. Найбільші обсяги зафіксовано в Миколаївський (понад 400 МВт) та Одеській (понад 200 МВт).

За даними НЕК "Укренерго", загальна потужність СЕС сягає 7,3 ГВт, з яких 5,4 ГВт припадає на виробників і 2,25 ГВт — на активних споживачів. Найбільше сонячних потужностей розгорнуто в таких областях:

  • Дніпропетровська (947 МВт); 
  • Миколаївська (782 МВт); 
  • Одеська (515 МВт).

Протягом останнього року сукупна потужність установок зберігання енергії (УЗЕ) зросла більше ніж у 300 разів — до понад 600 МВт. Ці накопичувачі акумулюють надлишки сонячної генерації вдень та віддають їх у мережу під час ранкових і вечірніх піків споживання.

Зауважимо, станом на початок лютого 2026 року сумарна потужність введеної в експлуатацію газової розподіленої генерації сягнула 1,4 ГВт від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перший місяць поточного року було додано 192 МВт нових потужностей.

Автор:
Тетяна Ковальчук