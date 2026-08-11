Ціна нафти на 11 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 11 серпня, стабілізувалися біля найвищих за понад тиждень позначок на тлі згасання сподівань на швидку мирну угоду між США та Іраном, яка могла б розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці. Погіршення перспектив домовленостей викликане новими жорсткими заявами Вашингтона.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 11 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $87,62 - 0,11% WTI $82,08 - 0,06% Urals $81,08 + 2.39%

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися лише на 10 центів, або на 0,11%, зафіксувавшись на рівні 87,62 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate втратила 5 центів, або 0,06%, опустившись до 82,08 долара за барель.

Цьому незначному відкату передувало стрімке зростання у понеділок, коли обидва еталонні сорти підскочили більш ніж на 5%, сягнувши максимального рівня з 31 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ринок відреагував стрибком цін після того, як президент США Дональд Трамп відповів на пропозиції Тегерана зустрічними вимогами. Американський лідер заявив, що Іран повинен виплатити компенсацію за жертви у війнах, нападах і протестах.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер звернув увагу на глибоку прірву між баченням умов угоди у Вашингтоні та Тегерані. За його словами, оптимізм минулого тижня вичерпується, що формує чіткий висхідний тренд для котирувань.

Додатково ситуацію ускладнює напруга в регіоні. За оцінками банку Barclays, чистий експорт нафти через Ормузьку протоку за минулий тиждень уже впав з 4,4 до 3 мільйонів барелів на день.

Нагадаємо, завдяки ситуації на Близькому Сході гуртові ціни на пальне в Україні знижуються, хоча жнива та складні логістичні умови стримують ринок. Delo.ua проаналізувало вартість бензину, дизелю та автогазу на цьому тижні.