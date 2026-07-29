Общины внесли в госреестр адресов почти все улицы в Украине: почему это важно

За два года работы Единого государственного реестра адреса общины Украины внесли более 99% улиц (около 330 тысяч) и 74,8% адресов населенных пунктов Украины. В общей сложности это почти 7,8 миллиона объектов. Это упрощает предоставление социальных услуг и защищает данные о собственности граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

"Качественные адресные данные - это минимум ошибок при обмене данными между государственными системами, отсутствует дублирование или некорректное указание адресов, более надежная защита права собственности на недвижимость и лучшие административные и социальные услуги для людей", - отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Этапы верификации улиц и номеров домов

Первый этап верификации названий улиц начался 24 июля 2024 года. В Реестр присоединились 1302 общины, а 1264 из них полностью завершили проверку названий, в том числе все 30 крупнейших городов страны. Показатель в 100% достигнут в общинах 23 областей.

Второй этап предполагает проверку номеров зданий, их точную геопространственную привязку на карте и связь с улицами. В настоящее время эту работу закончили 437 общин. Среди крупных городов по уровню верификации адресов лидируют:

Кривой рог - 77,64%;

Николаев - 77,25%;

Днепр - 65,56%;

Полтава - 64,19%;

Запорожье - 54,40%.

Для помощи органам местного самоуправления в каждой области работают Центры компетенции. Реестр создается по методологии INSPIRE, обеспечивающей совместимость украинской адресной системы с европейскими геоинформационными сервисами.

Напомним, по состоянию на май прошлого года в Едином государственном реестре адресов (ЕДРА) уже верифицировано 1,5 млн номеров адресов – это 14,2% всех адресов в Украине.