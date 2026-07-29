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На медицину выделили почти 110 млрд грн: на что потратили больше всего

врач
На медицину выделили около 110 млрд грн / Depositphotos

В первом полугодии 2026 года расходы государственного бюджета на здравоохранение (вместе с трансфертами) составили 109,8 млрд. грн. Обеспечение нужд медицинской отрасли остается одним из ключевых приоритетов бюджетной политики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Наибольшую часть расходов направили на реализацию Программы медицинских гарантий — 91 млрд грн. В частности, эти средства распределили по следующим направлениям:

  • Специализированная медицинская помощь: 65,5 млрд. грн;
  • Первичная медицинская помощь: 14,1 млрд. грн.;
  • Экстренная медицинская помощь: 6,7 млрд. грн.;
  • Реимбурсация лекарств: 4,7 млрд грн на возмещение стоимости медицинских изделий и препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета.

Кроме того, средства госбюджета выделили на централизованную закупку медикаментов и медицинских изделий (3 млрд грн), реагирование на вспышки болезней и чрезвычайные ситуации (2,8 млрд грн), скрининг здоровья для граждан от 40 лет (2,2 млрд грн), а также на публичные инвестиционные проекты в медицинской сфере (2).

Первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев подчеркнул, что Программа медицинских гарантий является одним из ключевых направлений, обеспечивающих здоровье людей в условиях войны, а Минфин гарантирует полное и своевременное финансирование этих расходов.

Напомним, в I полугодии 2026 года на финансирование сферы образования в Украине направили 272,9 млрд грн. Из этой суммы 151,7 млрд. грн. выделили непосредственно из государственного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов.

Автор:
Максим Кольц