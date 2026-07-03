Всемирный банк выделит Минздраву $444 млн: средства пойдут на здравоохранение

Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк подписали соглашение о дополнительном финансировании медицинской программы THRIVE ("Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность"). Общая сумма нового транша составляет 444 миллиона долларов США.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Минздрава Украины.

Соглашение подписали Министр здравоохранения Виктор Ляшко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом. Привлеченные средства являются практическим воплощением договоренностей, достигнутых во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

Эти финансовые ресурсы будут направлены на поддержание устойчивости медицинской системы в условиях войны и проведения структурных изменений. В частности, деньги пойдут на:

усовершенствование Программы медицинских гарантий;

развитие стратегических закупок;

повышение эффективности использования бюджетных средств;

усиление возможности украинских больниц.

Благодаря подписанному соглашению, общий бюджет программы THRIVE увеличился почти вдвое и теперь составляет около 900 миллионов долларов США.

Оплата за результат и финансовую роль Японии

Проект реализуется при существенной финансовой поддержке международных партнеров Украины. Ключевым донором выступает правительство Японии — его вклад обеспечивает более трех четвертей общего финансирования программы THRIVE.

Особенностью этой программы является подход, ориентированный на конкретные результаты. Это означает, что Украина привлекает средства не авансом, а только по фактическому достижению и официальной верификации заранее определенных показателей эффективности медицинской реформы. Основной фокус на данный момент смещен на развитие сети больниц и улучшение качества услуг для пациентов.

Напомним, Украина получила почти $600 млн от Всемирного банка на социальные выплаты. Деньги поступили в государственный бюджет в рамках совместного проекта SPIRIT и предназначены для финансирования социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения.