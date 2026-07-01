Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Наличный курс:

USD

44,75

44,60

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получила почти $600 млн от Всемирного банка на социальные выплаты

Юлия Свириденко
Украина получила почти $600 млн от Всемирного банка

В Государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн. долларов США для финансирования социальных выплат наиболее уязвимым категориям населения. Средства привлечены в рамках совместного с Всемирным банком проекта SPIRIT.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Финансирование предоставил Международный банк реконструкции и развития. Из общей суммы 300 млн. долларов США привлечено при поддержке гарантий правительства Японии, еще 298,75 млн. долларов США — при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании.

Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн. долларов США. Для получения очередного финансирования правительство выполнило все предусмотренные условиями проекта обязательства.

Ожидается, что поддержку в рамках программы получат более 1 миллиона украинцев.

Средства будут направлены на финансирование 18 видов социальных выплат, среди которых:

  • помощь семьям с детьми;
  • поддержка детей с тяжелыми заболеваниями;
  • выплаты детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях и детских домах семейного типа;
  • помощь лицам с инвалидностью;
  • поддержка многодетных семей;
  • финансирование услуги "муниципальная няня";
  • помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года;
  • выплаты в рамках программы "Если".

Также финансирование будет покрывать другие программы социальной поддержки, осуществляемые за счет государственного бюджета и не связанные с военными потребностями.

Напомним, в Украине с 1 января официально стартовала программа поддержки работающих родителей под названием "Если". Эта инициатива создана для того, чтобы помочь семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет компенсировать расходы на услуги по уходу и воспитанию. Программой предусмотрено два вида выплат по восемь и двенадцать тысяч.

Автор:
Татьяна Гойденко