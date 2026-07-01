Украина получила почти $600 млн от Всемирного банка на социальные выплаты

В Государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн. долларов США для финансирования социальных выплат наиболее уязвимым категориям населения. Средства привлечены в рамках совместного с Всемирным банком проекта SPIRIT.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Финансирование предоставил Международный банк реконструкции и развития. Из общей суммы 300 млн. долларов США привлечено при поддержке гарантий правительства Японии, еще 298,75 млн. долларов США — при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании.

Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн. долларов США. Для получения очередного финансирования правительство выполнило все предусмотренные условиями проекта обязательства.

Ожидается, что поддержку в рамках программы получат более 1 миллиона украинцев.

Средства будут направлены на финансирование 18 видов социальных выплат, среди которых:

помощь семьям с детьми;

поддержка детей с тяжелыми заболеваниями;

выплаты детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях и детских домах семейного типа;

помощь лицам с инвалидностью;

поддержка многодетных семей;

финансирование услуги "муниципальная няня";

помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года;

выплаты в рамках программы "Если".

Также финансирование будет покрывать другие программы социальной поддержки, осуществляемые за счет государственного бюджета и не связанные с военными потребностями.

Напомним, в Украине с 1 января официально стартовала программа поддержки работающих родителей под названием "Если". Эта инициатива создана для того, чтобы помочь семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет компенсировать расходы на услуги по уходу и воспитанию. Программой предусмотрено два вида выплат по восемь и двенадцать тысяч.