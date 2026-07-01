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Україна отримала майже $600 млн від Світового банку на соціальні виплати

Юлія Свириденко
Україна отримала майже $600 млн від Світового банку

До Державного бюджету України надійшло майже 600 млн доларів США для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям населення. Кошти залучено в межах спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Фінансування надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Із загальної суми 300 млн доларів США залучено за підтримки гарантій уряду Японії, ще 298,75 млн доларів США — за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії.

Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів США. Для отримання чергового фінансування уряд виконав усі передбачені умовами проєкту зобов’язання.

Очікується, що підтримку в межах програми отримають понад 1 мільйон українців.

Кошти будуть спрямовані на фінансування 18 видів соціальних виплат, серед яких:

  • допомога сім’ям з дітьми;
  • підтримка дітей із тяжкими захворюваннями;
  • виплати дітям-сиротам, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
  • допомога особам з інвалідністю;
  • підтримка багатодітних родин;
  • фінансування послуги "муніципальна няня";
  • допомога по догляду за дитиною до досягнення нею одного року;
  • виплати в межах програми "єЯсла".

Також фінансування покриватиме інші програми соціальної підтримки, що здійснюються за рахунок державного бюджету та не пов’язані з військовими потребами.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня офіційно стартувала програма підтримки працюючих батьків під назвою "єЯсла". Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років компенсувати витрати на послуги з догляду та виховання. Програмою передбачено два види виплат по вісім та дванадцять тисяч.

Автор:
Тетяна Гойденко