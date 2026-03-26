Единоразовая доплата 1500 гривен поступит получателям автоматически: кто имеет право

Уязвимые категории граждан получат единоразовую выплату / Shutterstock

В апреле 2026 года пенсионеры и получатели социальных пособий получат единовременную государственную выплату в размере 1500 гривен. Деньги начислят автоматически всем, кто имеет право на выплаты на 1 апреля, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"Денежная доплата будет автоматически выплачена отдельной суммой на счет в банке или через отделение почтовой связи, то есть способом, которым выплачивается пенсия или социальная помощь", — отметили в ПФУ.

Кто имеет право на помощь?

Согласно постановлению Кабмина № 341 от 18 марта 2026 года право на получение доплаты имеют лица, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

При условии, что размер пенсий не превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность), доплата будет предоставлена, в частности, получателям:

  • страховых пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца;
  • страховых пенсий за выслугу лет, специальных пенсий при условии, что такие пенсионеры имеют право на назначение пенсии по возрасту в солидарной системе;
  • пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца, назначенных военнослужащим, госслужащим, должностным лицам местного   самоуправления, народным депутатам, ученым, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, а также социальных пенсий.

Также денежная поддержка предусмотрена для граждан, получающих следующие виды выплат:

  • пособие на жительство для внутренне перемещенных лиц;
  • выплаты малообеспеченным семьям и базовую социальную помощь;
  • помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью с детства;
  • выплаты по уходу за лицами с инвалидностью вследствие психического расстройства;
  • временную помощь лицам, достигшим пенсионного возраста, но имеющих стажа для пенсии;
  • помощь на детей одиноким матерям, многодетным семьям, опекунам и приемным родителям.

Если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата производится по одному из оснований.

Напомним, в марте Кабмин запустил программу целевой поддержки для граждан, наиболее нуждающихся в помощи от государства. В рамках инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную выплату в размере 1500 гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук