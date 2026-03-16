В Украине стартуют выплаты единовременного пособия для детей с инвалидностью: что известно

деньги
UNICEF и Минсоцполитики запускают выплаты для детей подгруппы А / Pixabay

Министерство социальной политики Украины совместно с UNICEF объявило о выплате единовременного пособия в размере 6500 грн для детей с инвалидностью подгруппы А в девяти областях страны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Единовременное пособие 6500 грн

Соответствующий документ был подписан Министром социальной политики, семьи и единства Украины Денисом Улютиным и новоназначенным главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен.

Речь идет о предоставлении единовременного целевого пособия в размере 6500 грн для детей с инвалидностью подгруппы А в девяти областях Украины: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.  

Полученную помощь семье смогут использовать на любые нужды, связанные с подготовкой к зимнему периоду, без ограничений конкретных товаров или услуг.

В рамках этой программы единовременную поддержку получат около 9 тысяч детей.

Средства будут перечислены на специальный счет для предоставления гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения, открытый Министерством социальной политики, семьи и единства Украины в Национальном банке Украины.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства выплатит целевую финансовую помощь пенсионерам и социально уязвимым категориям населения за счет средств, сэкономленных в первом квартале 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько