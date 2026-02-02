Запланована подія 2

Помощь маломобильным гражданам: в Киеве и области стартовала программа "Пакунки тепла"

помощь
Как правительство и Нафтогаз помогают пережить морозы в Киеве и области / Правительственный портал

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре и морозам правительство и "Нафтогаз" обеспечили "Пакунки тепла" маломобильным гражданам и пенсионерам в Киеве и области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Правительственный портал".

Поддержка во время холодов

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Наряду с общенациональными программами поддержки правительство обеспечивает точечную помощь тем, кто больше ее нуждается, сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко.

"Вместе с Группой Нафтогаз обеспечиваем адресную помощь для маломобильных граждан, людей в сложных жизненных обстоятельствах, одиноких пенсионеров", - заявила она.

Первые 10 тысяч "Пакунки тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная - в частности, Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов столицы, а также Борисполя и Броваров.

Свертки содержат предметы, которые помогают согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства, что особенно важно во время холодного периода.

Напомним,  Польша предоставила Украине 379 генераторов  разной мощности. Первая партия оборудования уже была передана в Киевскую область, и к концу января вся помощь была распределена среди общин.

Несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Автор:
Ольга Опенько