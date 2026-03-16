Доплату пенсионерам и социально уязвимым профинансируют за счет экономии министерства
Министерство социальной политики, семьи и единства выплатит целевую финансовую помощь пенсионерам и социально уязвимым категориям населения за счет средств, сэкономленных в первом квартале 2026 года.
Как информирует Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответе на запрос "Укринформа".
"Благодаря уточнению численности получателей и верификации данных по бюджетным программам в первом квартале удалось сформировать внутреннюю экономию средств. Это позволяет без привлечения дополнительных ресурсов поддержать пенсионеров и уязвимые категории населения уже сейчас, без рисков для будущих выплат", - говорится в сообщении.
В апреле одноразовую доплату в размере 1500 грн получат участники системы общеобязательного пенсионного страхования, получатели пособий по инвалидности, малообеспеченные семьи, внутренне перемещенные лица, семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.
Все выплаты будут произведены без дополнительного финансирования из государственного бюджета исключительно за счет сэкономленных министерством средств.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о том, что договорился с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев. Президент поручил премьеру Юлии Свириденко в ближайшие дни проработать детали этих программ и представить их обществу.