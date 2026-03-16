Доплату пенсіонерам та соціально вразливим профінансують за рахунок економії міністерства

Доплату пенсіонерам та соціально вразливим профінансують за рахунок економії міністерства / Depositphotos

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності виплатить цільову фінансову допомогу пенсіонерам та соціально вразливим категоріям населення за рахунок коштів, зекономлених у першому кварталі 2026 року.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства у відповіді на запит "Укрінформу".

"Завдяки уточненню чисельності отримувачів та верифікації даних за бюджетними програмами у першому кварталі вдалося сформувати внутрішню економію коштів. Це дозволяє без залучення додаткових ресурсів підтримати пенсіонерів та вразливі категорії населення вже зараз, без жодних ризиків для майбутніх виплат", — йдеться у повідомленні.

У квітні одноразову доплату в розмірі 1 500 грн отримають учасники системи загальнообов’язкового пенсійного страхування, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені родини, внутрішньо переміщені особи, сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.

Всі виплати будуть здійснені без додаткового фінансування з державного бюджету, виключно за рахунок зекономлених міністерством коштів.

Нагадаємо президент Володимир Зеленський раніше повідомив про те, що домовився з премʼєркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем та міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців. Президент доручив премʼєрці Юлії Свириденко протягом найближчих днів опрацювати деталі цих програм та представити їх суспільству.

Автор:
Тетяна Гойденко