Украинцам выплатят единовременное пособие 1500 грн без дополнительных обращений: кто и когда получит средства
Кабинет Министров Украины запускает программу целевой поддержки для граждан, наиболее нуждающихся в помощи от государства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлия Свириденко.
В рамках инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную выплату в размере 1500 гривен .
Кто имеет право на помощь
Выплата направлена на поддержку людей с учетом их уровня доходов. В список получателей вошли:
- пенсионеры по возрасту;
- лица с инвалидностью;
- малообеспеченные и многодетные семьи;
- получатели базовой социальной помощи;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые уже являются получателями соцвыплат;
- одинокие матери.
Механизм начисления
Средства поступят автоматически уже в апреле 2026 года. Программа не требует подачи дополнительных заявлений или обращений в органы социальной защиты.
Начисление произойдет через привычные каналы получения выплат: на банковские счета или через отделение "Укрпочты".
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о том, что договорился с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев. Президент поручил премьеру Юлии Свириденко в ближайшие дни проработать детали этих программ и представить их обществу.