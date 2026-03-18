Украинцам выплатят единовременное пособие 1500 грн без дополнительных обращений: кто и когда получит средства

Правительство выплатит единовременную помощь 13 миллионам украинцев

Кабинет Министров Украины запускает программу целевой поддержки для граждан, наиболее нуждающихся в помощи от государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлия Свириденко.

В рамках инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную выплату в размере 1500 гривен .

Кто имеет право на помощь

Выплата направлена на поддержку людей с учетом их уровня доходов. В список получателей вошли:

  • пенсионеры по возрасту;
  • лица с инвалидностью;
  • малообеспеченные и многодетные семьи;
  • получатели базовой социальной помощи;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые уже являются получателями соцвыплат;
  • одинокие матери.

Механизм начисления

Средства поступят автоматически уже в апреле 2026 года. Программа не требует подачи дополнительных заявлений или обращений в органы социальной защиты.

Начисление произойдет через привычные каналы получения выплат: на банковские счета или через отделение "Укрпочты".

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о том, что договорился с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев. Президент поручил премьеру Юлии Свириденко в ближайшие дни проработать детали этих программ и представить их обществу.

Татьяна Бессараб