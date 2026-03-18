Українцям виплатять одноразову допомогу 1500 грн без додаткових звернень: хто та коли отримає кошти

Кабінет Міністрів України запускає програму цільової підтримки для громадян, які найбільше потребують допомоги від держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлія Свириденко.

У межах ініціативи майже 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову виплату у розмірі 1500 гривень.

Хто має право на допомогу

Виплата спрямована на підтримку людей з огляду на їхній рівень доходів. До переліку отримувачів увійшли:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні родини;

отримувачі базової соціальної допомоги;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вже є отримувачами соцвиплат;

одинокі матері.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз після технічної звірки державних реєстрів.

Механізм нарахування

Кошти надійдуть автоматично вже у квітні 2026 року. Програма не потребує подання додаткових заяв чи звернень до органів соціального захисту.

Нарахування відбудеться через звичні канали отримання виплат: на банківські рахунки або через відділення "Укрпошти".

Нагадаємо президент Володимир Зеленський раніше повідомив про те, що домовився з премʼєркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем та міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців.Президент доручив премʼєрці Юлії Свириденко протягом найближчих днів опрацювати деталі цих програм та представити їх суспільству.