Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,03

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українцям виплатять одноразову допомогу 1500 грн без додаткових звернень: хто та коли отримає кошти

Уряд виплатить одноразову допомогу 13 мільйонам українців / Depositphotos

Кабінет Міністрів України запускає програму цільової підтримки для громадян, які найбільше потребують допомоги від держави. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлія Свириденко.

У межах ініціативи майже 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову виплату у розмірі 1500 гривень.

Хто має право на допомогу

Виплата спрямована на підтримку людей з огляду на їхній рівень доходів. До переліку отримувачів увійшли:

  • пенсіонери за віком;
  • особи з інвалідністю;
  • малозабезпечені та багатодітні родини;
  • отримувачі базової соціальної допомоги;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вже є отримувачами соцвиплат;
  • одинокі матері.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз після технічної звірки державних реєстрів.

Механізм нарахування

Кошти надійдуть автоматично вже у квітні 2026 року. Програма не потребує подання додаткових заяв чи звернень до органів соціального захисту.

Нарахування відбудеться через звичні канали отримання виплат: на банківські рахунки або через відділення "Укрпошти".

Нагадаємо президент Володимир Зеленський раніше повідомив про те, що домовився з премʼєркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем та міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців.Президент доручив премʼєрці Юлії Свириденко протягом найближчих днів опрацювати деталі цих програм та представити їх суспільству.

Автор:
Тетяна Бесараб