Світовий банк виділить МОЗ $444 млн: кошти підуть на охорону здоров'я

Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк підписали угоду про додаткове фінансування медичної програми THRIVE ("Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність"). Загальна сума нового траншу становить 444 мільйони доларів США.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення МОЗ України.

Угоду підписали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом. Залучені кошти є практичним втіленням домовленостей, досягнутих під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026).

Ці фінансові ресурси спрямують на підтримку стійкості медичної системи в умовах війни та проведення структурних змін. Зокрема, гроші підуть на:

удосконалення Програми медичних гарантій;

розвиток стратегічних закупівель;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

посилення спроможності українських лікарень.

Завдяки підписаній угоді загальний бюджет програми THRIVE збільшився майже вдвічі й тепер становить близько 900 мільйонів доларів США.

Оплата за результат та фінансова роль Японії

Проєкт реалізується за суттєвої фінансової підтримки міжнародних партнерів України. Ключовим донором виступає уряд Японії — його внесок забезпечує понад три чверті від загального фінансування програми THRIVE.

Особливістю цієї програми є підхід, орієнтований на конкретні результати. Це означає, що Україна залучає кошти не авансом, а лише після фактичного досягнення та офіційної верифікації заздалегідь визначених показників ефективності медичної реформи. Основний фокус наразі зміщено на розвиток мережі лікарень та покращення якості послуг для пацієнтів.

Нагадаємо, Україна отримала майже $600 млн від Світового банку на соціальні виплати. Гроші надійшли до державного бюджету в межах спільного проєкту SPIRIT і призначені для фінансування соціальної допомоги найбільш вразливим категоріям населення.