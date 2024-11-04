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Недвижимость
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112 общин и 12 крупных городов завершили верификацию улиц в Едином государственном реестре адресов

112 общин и 12 крупных городов завершили верификацию улиц в Едином государственном реестре адресов
Фото: Минцифры

Украинские общины продолжают активную работу по наполнению Единого государственного реестра адресов (ЕГРА), первого централизованного источника данных об адресах в Украине.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, уже верифицировано 25% улиц страны.

Фото 2 — 112 общин и 12 крупных городов завершили верификацию улиц в Едином государственном реестре адресов

Полностью завершили верификацию улиц 112 общин и 12 крупных городов, в частности Сумы, Винница, Черкассы, Ивано-Франковск, Тернополь, Полтава, Ровно, Каменец-Подольский, Черновцы, Запорожье и Бровары.

В лидерах по активности находятся общины Львовской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областей. После первого этапа верификации, общины переходят к проверке номеров зданий.

Целью ЕГРА, инициированного летом 2024 года, является создание централизованной системы адресной информации, которая обеспечит более эффективный обмен данными, уменьшит количество ошибок и противодействует мошенничеству с недвижимостью.

Фото 3 — 112 общин и 12 крупных городов завершили верификацию улиц в Едином государственном реестре адресов

На местном уровне точность адресной информации будет способствовать большему наполнению бюджетов, поскольку улучшится администрирование налогов на недвижимость.

ЕГРА реализуется в сотрудничестве Министерства развития общин и территорий Украины с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке проекта USAID и Британского посольства в Украине. Партнером проекта выступает Фонд "Восточная Европа".

Единый государственный реестр адресов

Напомним, в апреле в Украине начали внедрять ЕГРА, цель которого – упорядочить данные адресации объектов недвижимости как в контексте градостроительства, так и в контексте имущественных прав.

Еще 5 марта Кабмин принял постановление о создании трех базовых реестров:   административно-территориальных единиц (ЕГРАТО), адресов (ЕГРА), зданий и сооружений (РБС).

Создание открытых реестров – важная практика для стран ЕС и большой шаг Украины к дальнейшей интеграции в единое цифровое европейское пространство.

Автор:
Татьяна Гойденко