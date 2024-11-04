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112 громад та 12 великих міст завершили верифікацію вулиць у Єдиному державному реєстрі адрес
Українські громади продовжують активну роботу з наповнення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА), першого централізованого джерела даних про адреси в Україні.
За даними Міністерства розвитку громад та територій України, вже верифіковано 25% вулиць країни.
Наразі повністю завершили верифікацію вулиць 112 громад і 12 великих міст, зокрема Суми, Вінниця, Черкаси, Івано-Франківськ, Тернопіль, Полтава, Рівне, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Запоріжжя та Бровари.
У лідерах за активністю перебувають громади Львівської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Після завершення першого етапу верифікації, громади переходять до перевірки номерів будівель.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Проєкт ЄДРА, ініційований влітку 2024 року, має на меті створити централізовану систему адресної інформації, що забезпечить більш ефективний обмін даними, зменшить кількість помилок та протидіятиме шахрайству з нерухомістю.
На місцевому рівні точність адресної інформації сприятиме більшому наповненню бюджетів, адже покращиться адміністрування податків на нерухомість.
ЄДРА реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України з Міністерством цифрової трансформації України, за підтримки проєкту USAID та Британського посольства в Україні. Партнером проєкту виступає Фонд Східна Європа.
Єдиний державний реєстр адрес
Нагадаємо, у квітні в Україні розпочали впроваджувати ЄДРА, мета якого - впорядкувати дані адресації об‘єктів нерухомості як в контексті містобудування, так і в контексті майнових прав.
Ще 5 березня Кабмін ухвалив постанову про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), адрес (ЄДРА), будівель та споруд (РБС).
Створення відкритих реєстрів —важлива практика для країн ЄС та великий крок України до подальшої інтеграції в єдиний цифровий європейський простір.