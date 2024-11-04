НБУ курс:

USD

41,29

+0,07

EUR

44,97

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,58

41,55

EUR

45,25

45,12

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

112 громад та 12 великих міст завершили верифікацію вулиць у Єдиному державному реєстрі адрес

112 громад та 12 великих міст завершили верифікацію вулиць у Єдиному державному реєстрі адрес
Фото: Мінцифри

Українські громади продовжують активну роботу з наповнення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА), першого централізованого джерела даних про адреси в Україні. 

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, вже верифіковано 25% вулиць країни.

Фото 2 — 112 громад та 12 великих міст завершили верифікацію вулиць у Єдиному державному реєстрі адрес

Наразі повністю завершили верифікацію вулиць 112 громад і 12 великих міст, зокрема Суми, Вінниця, Черкаси, Івано-Франківськ, Тернопіль, Полтава, Рівне, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Запоріжжя та Бровари.

У лідерах за активністю перебувають громади Львівської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Після завершення першого етапу верифікації, громади переходять до перевірки номерів будівель.

Проєкт ЄДРА, ініційований влітку 2024 року, має на меті створити централізовану систему адресної інформації, що забезпечить більш ефективний обмін даними, зменшить кількість помилок та протидіятиме шахрайству з нерухомістю.

Фото 3 — 112 громад та 12 великих міст завершили верифікацію вулиць у Єдиному державному реєстрі адрес

На місцевому рівні точність адресної інформації сприятиме більшому наповненню бюджетів, адже покращиться адміністрування податків на нерухомість.

ЄДРА реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України з Міністерством цифрової трансформації України, за підтримки проєкту USAID та Британського посольства в Україні. Партнером проєкту виступає Фонд Східна Європа.

Єдиний державний реєстр адрес

Нагадаємо, у квітні в Україні розпочали впроваджувати ЄДРА, мета якого - впорядкувати дані адресації об‘єктів нерухомості як в контексті містобудування, так і в контексті майнових прав. 

Ще 5 березня Кабмін ухвалив постанову про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), адрес (ЄДРА), будівель та споруд (РБС). 

Створення відкритих реєстрів —важлива практика для країн ЄС та великий крок України до подальшої інтеграції в єдиний цифровий європейський простір.

Автор:
Тетяна Гойденко