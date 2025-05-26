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Прогресс верификации: в реестре адресов подтверждено 1,5 млн записей
В Едином государственном реестре адресов (ЕДРА) уже верифицировано 1,5 млн номеров адресов – это 14,2% всех адресов в Украине. Наибольшую активность демонстрируют Херсонская, Николаевская и Волынская области, среди городов — Сумы, Херсон и Львов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.
Верификация данных общин
К процессу создания и обновления Единого государственного реестра адресов активно присоединились уже 1289 общин. Полностью подключены к инициативе все территориальные общины в 16 областях Украины.
Сейчас идет ключевой этап — верификация данных, включающая уточнение, обновление и подтверждение актуальной адресной информации непосредственно общинами. Этот процесс является важной частью обеспечения точности адресного реестра, который в перспективе должен стать надежной базой для предоставления государственных и коммерческих услуг.
Лидерами среди регионов по уровню выполненной верификации стали:
- Херсонская область — 49,6%;
- Николаевская — 31,1%;
- Волынская — 26,15%;
- Львовская — 19,5%;
- Черкасская — 14,8%.
Среди городов наиболее активно работают Сумы, где уже подтверждены 79,3% адресов, а также Херсон (67,5%), Львов (43,8%), Умань (36,6%) и Николаев (27,1%).
Что известно об ЕГРА
Единый государственный реестр адресов (ЕДРА) — ключевая составляющая современной цифровой инфраструктуры страны, которая служит надежной основой для доступа граждан к широкому спектру государственных услуг, собственности, социальной защиты, налоговых обязательств и процессов восстановления.
Этот реестр призван обеспечить актуальную, единую для всей страны адресную информацию, устраняя технические ошибки, дубликаты, несогласованности и "невидимые" объекты, создающие сложности в администрировании. Наличие такой единственной адресной базы значительно упрощает работу органов местного самоуправления, регистраторов, ЦНАПов и государственных учреждений.
Для общин и рядовых граждан ЕГРА открывает ряд практических преимуществ:
- прозрачное и точное начисление налогов на недвижимость;
- возможность качественного инфраструктурного планирования;
- оперативная идентификация разрушенных или поврежденных объектов для скорой помощи и восстановления;
- понижение уровня бюрократии при оформлении прав на имущество.
Создание ЕГРА реализуется в сотрудничестве Министерства развития общин и территорий Украины и Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке международного проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), внедряемого Фондом Евразия за финансирование правительства Великобритании. Партнером проекта выступает Фонд "Восточная Европа".
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