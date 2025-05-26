Прогресс верификации: в реестре адресов подтверждено 1,5 млн записей

В Едином государственном реестре адресов (ЕДРА) уже верифицировано 1,5 млн номеров адресов – это 14,2% всех адресов в Украине. Наибольшую активность демонстрируют Херсонская, Николаевская и Волынская области, среди городов — Сумы, Херсон и Львов.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.

Верификация данных общин

К процессу создания и обновления Единого государственного реестра адресов активно присоединились уже 1289 общин. Полностью подключены к инициативе все территориальные общины в 16 областях Украины.

Сейчас идет ключевой этап — верификация данных, включающая уточнение, обновление и подтверждение актуальной адресной информации непосредственно общинами. Этот процесс является важной частью обеспечения точности адресного реестра, который в перспективе должен стать надежной базой для предоставления государственных и коммерческих услуг.

Лидерами среди регионов по уровню выполненной верификации стали:

Херсонская область — 49,6%;

Николаевская — 31,1%;

Волынская — 26,15%;

Львовская — 19,5%;

Черкасская — 14,8%.

Среди городов наиболее активно работают Сумы, где уже подтверждены 79,3% адресов, а также Херсон (67,5%), Львов (43,8%), Умань (36,6%) и Николаев (27,1%).

Что известно об ЕГРА

Единый государственный реестр адресов (ЕДРА) — ключевая составляющая современной цифровой инфраструктуры страны, которая служит надежной основой для доступа граждан к широкому спектру государственных услуг, собственности, социальной защиты, налоговых обязательств и процессов восстановления.

Этот реестр призван обеспечить актуальную, единую для всей страны адресную информацию, устраняя технические ошибки, дубликаты, несогласованности и "невидимые" объекты, создающие сложности в администрировании. Наличие такой единственной адресной базы значительно упрощает работу органов местного самоуправления, регистраторов, ЦНАПов и государственных учреждений.

Для общин и рядовых граждан ЕГРА открывает ряд практических преимуществ:

прозрачное и точное начисление налогов на недвижимость;

возможность качественного инфраструктурного планирования;

оперативная идентификация разрушенных или поврежденных объектов для скорой помощи и восстановления;

понижение уровня бюрократии при оформлении прав на имущество.

Создание ЕГРА реализуется в сотрудничестве Министерства развития общин и территорий Украины и Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке международного проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), внедряемого Фондом Евразия за финансирование правительства Великобритании. Партнером проекта выступает Фонд "Восточная Европа".

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