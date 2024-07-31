Единый государственный реестр адресов в регионах: стартовала верификация адресов

Органы местного самоуправления начали верифицировать адреса в реестре, чтобы систематизировать адресную информацию и создать единый точный источник адресных данных.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что после этого у каждого населенного пункта, каждой улицы, здания или сооружения будет уникальный идентификатор и единственное правильное название.

Из каких этапов состоит верификация

Согласно сообщению Минцифры, верификация предусматривает несколько этапов:

верификацию названий улиц;

добавление геометрии улиц;

добавление исторических и синонимических названий улиц;

добавление документов, подтверждающих существование адресов;

верификацию номеров адресов (здания);

впоследствии будет произведена верификация помещений.

"Актуальные данные из реестра позволят украинцам пользоваться госсервисами с всегда актуальными данными и избежать возможного мошенничества по правам собственности на недвижимость", — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минцифре напомнили, что ранее состоялись учения для представителей более 950 общин, которые будут работать с Реестром адресов и будут наполнять его. Сейчас они получают доступ в кабинеты Адресного реестра и начинают верификацию адресов.

В Украине появится Единый государственный реестр адресов

Напомним, в марте 2024 года Кабмин принял постановление о создании трех базовых реестров: административно-территориальных единиц (ЕГРАТЕ), адресов (ЕГРА), зданий и сооружений (РЗС).

Внедрение реестров станет не только действенным инструментом для борьбы с коррупцией, а также поможет с решением проблем с регистрацией собственности, поможет избежать ошибок в начислении субсидий и упростит предоставление социальных услуг.

В частности, создание открытых реестров – важная практика для стран ЕС и большой шаг Украины к дальнейшей интеграции в единое цифровое европейское пространство.

Ранее сообщалось, что Украина внедряет новую систему автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав в сфере строительства через Единую государственную электронную систему. Это позволит подавать электронные заявления для регистрации прав на недвижимость без участия государственных регистраторов.

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