Єдиний державний реєстр адрес у регіонах: стартувала верифікація адрес

Органи місцевого самоврядування розпочали верифікувати адреси в реєстрі, щоб систематизувати адресну інформацію та створити єдине точне джерело адресних даних.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що після цього кожен населений пункт, кожна вулиця, будівля чи споруда матимуть унікальний ідентифікатор і єдину правильну назву.

З яких етапів складається верифікація

Згідно з повідомленням Мінцифри, верифікація передбачає кілька етапів:

верифікацію назв вулиць;

додавання геометрії вулиць;

додавання історичних та синонімічних назв вулиць;

додавання документів, які підтверджують існування адрес;

верифікацію номерів адрес (будівлі);

згодом буде проведена верифікація приміщень.

"Актуальні дані з реєстру дадуть змогу українцям користуватися держсервісами із завжди актуальними даними й уникнути можливого шахрайства щодо прав власності на нерухомість", - йдеться в повідомленні відомства.

Також в Мінцифри нагадали, що раніше відбулися навчання для представників із понад 950 громад, які працюватимуть з Реєстром адрес і наповнюватимуть його. Зараз вони отримують доступи до кабінетів Адресного реєстру та розпочинають верифікацію адрес.

В Україні з'явиться Єдиний державний реєстр адрес

Нагадаємо, у березні 2024 року Кабмін ухвалив постанову про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), адрес (ЄДРА), будівель та споруд (РБС).

Упровадження реєстрів стане не тільки дієвим інструментом для боротьби з корупцією, а також допоможе із розв’язанням проблем з реєстрацією власності, допоможе уникнути помилок у нарахуванні субсидій і спростить надання соціальних послуг.

Зокрема, створення відкритих реєстрів —важлива практика для країн ЄС та великий крок України до подальшої інтеграції в єдиний цифровий європейський простір.

Раніше повідомлялося, що Україна впроваджує нову систему автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав в сфері будівництва через Єдину державну електронну систему. Це дасть можливість подавати електронні заяви для реєстрації прав на нерухомість без участі державних реєстраторів.

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