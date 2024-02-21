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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Украина вводит автоматическую регистрацию специальных имущественных прав в строительной отрасли

Украина вводит автоматическую регистрацию специальных имущественных прав в строительной отрасли

Украина вводит новую систему автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав в сфере строительства через Единую государственную электронную систему. Это позволит подавать электронные заявления для регистрации прав на недвижимость без участия государственных регистраторов.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Авторегистрация специальных имущественных прав позволит обезопасить от совершения мошеннических действий и станет полезной как для инвесторов строительства – будущих владельцев недвижимости, так и для заказчиков строительства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по новой системе инвесторы и заказчики строительства смогут предоставлять заявления через портал ЕГЕССБ, получать информацию о статусе объектов недвижимости, упрощать процедуры регистрации и оптимизируют свои расходы на эти процедуры.

Процедура регистрации включает четыре этапа: создание заявления, его подписание, регистрацию и получение результата. В настоящее время на портале зарегистрировано 51 заявление от заказчиков строительства, а также начат процесс внесения данных для регистрации специального имущественного права более чем на 80 объектов строительства. В рамках тестирования уже зарегистрировано два объекта строительства.

Украинцы смогут подробно проверять будущую недвижимость

Ранее застройщики не регистрировали особые имущественные права на будущую недвижимость. Это приводило к мошенническим схемам в сфере, а также к ситуациям, когда одну и ту же квартиру могли "продавать" несколько раз разным людям.

Однако с ноября прошлого года все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права (СМП) теперь открыты на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). Благодаря такому нововведению, каждый украинец сможет проверить будущие объекты недвижимости (МОНы), объекты незавершенного строительства (ОНБ) и получить всю информацию об их строительстве.

"Такие изменения являются результатом реализации нашего законопроекта №5091, который   был принят парламентом и подписан президентом.   Он внедряет ряд предохранителей, которые оградят людей, вложивших деньги в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков и обеспечивает прозрачность рынка первичного жилья", - отметила Елена Шуляк, глава комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Отметим, на портале "Действие" доступен кабинет "Моя стройка". В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.

Автор:
Татьяна Гойденко