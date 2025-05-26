Прогрес верифікації: у реєстрі адрес підтверджено 1,5 млн записів

У Єдиному державному реєстрі адрес (ЄДРА) вже верифіковано 1,5 млн номерів адрес – це 14,2% від усіх адрес в Україні. Найбільшу активність демонструють Херсонська, Миколаївська та Волинська області, а серед міст — Суми, Херсон і Львів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку громад та територій.

Верифікація даних громад

До процесу створення та оновлення Єдиного державного реєстру адрес активно долучилися вже 1 289 громад. Повністю підключені до ініціативи всі територіальні громади в 16 областях України.

Наразі триває ключовий етап — верифікація даних, що включає уточнення, оновлення та підтвердження актуальної адресної інформації безпосередньо громадами. Цей процес є важливою складовою для забезпечення точності адресного реєстру, який у перспективі має стати надійною базою для надання державних і комерційних послуг.

Лідерами серед регіонів за рівнем виконаної верифікації стали:

Херсонська область — 49,6%;

Миколаївська — 31,1%;

Волинська — 26,15%;

Львівська — 19,5%;

Черкаська — 14,8%.

Серед міст найактивніше працюють Суми, де вже підтверджено 79,3% адрес, а також Херсон (67,5%), Львів (43,8%), Умань (36,6%) і Миколаїв (27,1%).

Що відомо про ЄДРА

Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА) — це ключова складова сучасної цифрової інфраструктури країни, яка слугує надійною основою для доступу громадян до широкого спектра державних послуг, власності, соціального захисту, податкових зобов’язань та процесів відновлення.

Цей реєстр покликаний забезпечити актуальну, єдину для всієї країни адресну інформацію, усуваючи технічні помилки, дублікати, неузгодженості та "невидимі" об’єкти, які створюють складнощі в адмініструванні. Наявність такої єдиної адресної бази значно спрощує роботу органів місцевого самоврядування, реєстраторів, ЦНАПів і державних установ.

Для громад і пересічних громадян ЄДРА відкриває низку практичних переваг:

прозоре та точне нарахування податків на нерухомість;

можливість якісного інфраструктурного планування;

оперативна ідентифікація зруйнованих або пошкоджених об'єктів для швидкої допомоги та відбудови;

зниження рівня бюрократії під час оформлення прав на майно.

Створення ЄДРА реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад і територій України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки міжнародного проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який впроваджує Фонд Євразія за фінансування уряду Великої Британії. Партнером проєкту виступає Фонд Східна Європа.

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