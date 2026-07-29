В Україні може зупинитися ще один гірничо-збагачувальний комбінат

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК), який є основним виробничим активом компанії Ferrexpo, може тимчасово призупинити роботу з понеділка, 3 серпня. Головними причинами вимушеної зупинки стали гострий дефіцит ліквідності, призупинення функціонування морських маршрутів та блокування портів.

Як пише Delo.ua, про це під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) заявив голова правління підприємства Віктор Лотоус, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пауза у виробництві триватиме від 10 до 20 днів — до моменту надходження обігових коштів за реалізовану продукцію.

"Зараз розглядається питання, майже воно прийнято, що з понеділка ми зупиняємося, тому що нам потрібно дочекатися тих обігових коштів, які були отримані за реалізовану продукцію – тобто, можливо, 10 днів, можливо, 20 днів підприємство буде зупинено", – зазначив Лотоус.

Він додав, що одне з суден із продукцією на суму $5-6 млн було вражене дроном, один з членів екіпажу загинув, доля судна невідома, та існує ризик, що воно дрейфує у бік Криму.

"Немає зв’язку. Станом на вчора-позавчора власник судна нічого не міг проінформувати, що далі… Воно таке, як привид в Чорному морі", – зазначив він

Голова правління уточнив, що через блокування відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) через санкції до акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго, кожен місяць відволікання коштів складає близько 200 млн грн.

Фінансовий директор ПГЗК Сергій Бавалин додав, що заборгованість підприємства перед постачальниками та контрагентами вже досягла майже 200 млн грн.

За умов повернення обігового капіталу комбінат міг би тримати обсяги на рівні 500 тис. тонн на місяць замість поточних 300 тис. тонн.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу.

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних окатишів до Європи.

У лютому 2026 року Господарський суд Полтавської області 24 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, одного з найбільших в Україні виробників залізорудної сировини.

Нагадаємо, Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Південний ГЗК) також розпочав процес часткового призупинення видобутку залізорудної сировини та скорочення виробничих потужностей. Вимушене рішення ухвалено через системні атаки РФ на цивільні торговельні судна в чорноморських портах України, що фактично паралізувало експортну логістику.