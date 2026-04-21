Ferrexpo продає перевантажувальне судно за 7,7 млн доларів

Судно
Ferrexpo продає перевантажувальне судно за 7,7 млн доларів / Unsplash

Гірничорудна компанія Ferrexpo оголосила про продаж свого перевантажувального судна Iron Destiny. Сума угоди становить 7,7 млн доларів США чистими грошовими коштами. Рішення про відчуження активу було прийняте через його низьку завантаженість та значні витрати на технічне обслуговування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційну заяву компанії.

Передачу судна новому власнику та остаточне закриття угоди очікують до кінця поточного місяця.

Причини продажу активу

З моменту початку повномасштабної війни можливості використання Iron Destiny за прямим призначенням були фактично заблоковані. Рада директорів Ferrexpo виділила кілька ключових факторів, що вплинули на рішення про продаж:

  • Відсутність експлуатації: через бойові дії використовувати судно для перевантаження продукції було неможливо.
  • Високі витрати: компанія була змушена постійно витрачати кошти на технічне обслуговування та капітальні інвестиції, щоб підтримувати судно у придатному до плавання стані.
  • Технічний стан: судно наближається до завершення терміну своєї експлуатації, що вимагало б ще більших вкладень у майбутньому.
  • Невизначеність: терміни закінчення війни та відновлення повноцінної логістики залишаються невідомими.

Продаж судна дозволить групі мінімізувати щомісячні витрати та забезпечити негайне надходження готівки, що, на думку керівництва, відповідає інтересам акціонерів.

Логістика та виробничі показники

До 2022 року Ferrexpo активно використовувала водні шляхи для експорту продукції, зокрема по Дунаю, залучаючи флот австрійської компанії First-DDSG. Проте загальне падіння обсягів виробництва та логістичні обмеження суттєво змінили операційну діяльність компанії.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року Ferrexpo скоротила виробництво залізорудної продукції на 72% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг випуску склав лише 592,75 тис. тонн, що свідчить про глибоку кризу в секторі через військові та економічні виклики.

Автор:
Максим Кольц