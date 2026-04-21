Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ferrexpo продает перегрузочное судно за 7,7 млн долларов

Судно
Горнорудная компания Ferrexpo объявила о продаже своего перегрузочного судна Iron Destiny. Сумма сделки составляет 7,7 млн. долларов США чистыми денежными средствами. Решение об отчуждении актива было принято из-за его низкой загруженности и значительных затрат на техническое обслуживание.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление компании.

Передача судна новому владельцу и окончательное закрытие сделки ожидают до конца текущего месяца.

Причины продажи актива

С момента начала полномасштабной войны возможности использования Iron Destiny по прямому назначению были фактически заблокированы. Совет директоров Ferrexpo выделил несколько ключевых факторов, повлиявших на решение о продаже:

  • Отсутствие эксплуатации: из-за боевых действий использовать судно для перегрузки продукции было невозможно.
  • Высокие расходы: компания вынуждена постоянно тратить средства на техническое обслуживание и капитальные инвестиции, чтобы поддерживать судно в пригодном для плавания состоянии.
  • Техническое состояние: судно близится к истечению срока своей эксплуатации, что требовало бы еще больших вложений в будущем.
  • Неопределенность: сроки окончания войны и восстановление полноценной логистики остаются неизвестными.

Продажа судна позволит группе минимизировать ежемесячные расходы и обеспечить немедленное поступление наличных денег, что, по мнению руководства, отвечает интересам акционеров.

Логистика и производственные показатели

До 2022 года Ferrexpo активно использовала водные пути для экспорта продукции, в том числе по Дунаю, привлекая флот австрийской компании First-DDSG. Однако всеобщее падение объемов производства и логистические ограничения существенно изменили операционную деятельность компании.

Напомним, в первом квартале 2026 года Ferrexpo сократило производство железорудной продукции на 72% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общий объем выпуска составил всего 592,75 тыс. тонн, что свидетельствует о глубоком кризисе в секторе из-за военных и экономических вызовов.

Автор:
Максим Кольц