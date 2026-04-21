Ferrexpo продает перегрузочное судно за 7,7 млн долларов

Горнорудная компания Ferrexpo объявила о продаже своего перегрузочного судна Iron Destiny. Сумма сделки составляет 7,7 млн. долларов США чистыми денежными средствами. Решение об отчуждении актива было принято из-за его низкой загруженности и значительных затрат на техническое обслуживание.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление компании.

Передача судна новому владельцу и окончательное закрытие сделки ожидают до конца текущего месяца.

Причины продажи актива

С момента начала полномасштабной войны возможности использования Iron Destiny по прямому назначению были фактически заблокированы. Совет директоров Ferrexpo выделил несколько ключевых факторов, повлиявших на решение о продаже:

Отсутствие эксплуатации: из-за боевых действий использовать судно для перегрузки продукции было невозможно.

Высокие расходы: компания вынуждена постоянно тратить средства на техническое обслуживание и капитальные инвестиции, чтобы поддерживать судно в пригодном для плавания состоянии.

Техническое состояние: судно близится к истечению срока своей эксплуатации, что требовало бы еще больших вложений в будущем.

Неопределенность: сроки окончания войны и восстановление полноценной логистики остаются неизвестными.

Продажа судна позволит группе минимизировать ежемесячные расходы и обеспечить немедленное поступление наличных денег, что, по мнению руководства, отвечает интересам акционеров.

Логистика и производственные показатели

До 2022 года Ferrexpo активно использовала водные пути для экспорта продукции, в том числе по Дунаю, привлекая флот австрийской компании First-DDSG. Однако всеобщее падение объемов производства и логистические ограничения существенно изменили операционную деятельность компании.

Напомним, в первом квартале 2026 года Ferrexpo сократило производство железорудной продукции на 72% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общий объем выпуска составил всего 592,75 тыс. тонн, что свидетельствует о глубоком кризисе в секторе из-за военных и экономических вызовов.