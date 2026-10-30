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Будівельний бізнес в Україні втрачає впевненість: які проблеми гальмують галузь

будівництво
Будівельні компанії очікують зростання цін і скорочення штату / Freepik

Індикатор ділової впевненості в будівництві у четвертому кварталі 2026 року знизився на 1,9 відсоткових пункти порівняно з третім кварталом до мінус 23,4%. Галузь стикається з браком замовлень і фінансування, а також нестачею працівників.

Як пише Dilo, про це свідчать результати опитування Державної служби статистики.

Замовлень вистачає на пів року

Оцінка поточного обсягу замовлень за квартал погіршилася на 2 відсоткові пункти — до мінус 37,2%. При цьому 59% компаній вважають кількість замовлень нормальною для сезону, а 40% — недостатньою.

Фото 2 — Будівельний бізнес в Україні втрачає впевненість: які проблеми гальмують галузь

У середньому підприємства забезпечені замовленнями на шість місяців. Це відповідає показнику початку 2022 року.

Що заважає будівельному бізнесу

Найчастіше компанії називали такі перешкоди:

  • нестачу робочої сили — 53,9%; 
  • фінансові обмеження — 50,8%; 
  • недостатній попит — 20,8%.

Ще 44,7% респондентів вказали на інші чинники.

Ціни і скорочення штату

За результами опитування, підвищення цін на будівельні послуги очікують 62% опитаних компаній. Ще 33% не прогнозують змін, а 5% допускають зниження вартості робіт.

Фото 3 — Будівельний бізнес в Україні втрачає впевненість: які проблеми гальмують галузь

Щодо зайнятості, 28% підприємств планують скоротити кількість працівників у жовтні-грудні. 58% не очікують змін у штаті, а 13% прогнозують його розширення.

Водночас оцінки виконаних робіт за попередній квартал були різними: 36% компаній повідомили про зростання обсягів, а 27% — про скорочення.

Нагадаємо, у 2025 році обсяг будівельних робіт в Україні перевищив 258 млрд грн. Це на 17% більше, ніж у 2024 році, а також вище за показник 2021 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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