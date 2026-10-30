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Строительный бизнес в Украине теряет уверенность: какие проблемы тормозят отрасль

строительство
Строительные компании ожидают роста цен и сокращения штата / Freepik

Индикатор деловой уверенности в строительстве в четвертом квартале 2026 года снизился на 1,9 процентных пункта по сравнению с третьим кварталом до минус 23,4%. Отрасль сталкивается с нехваткой заказов и финансирования, а также нехваткой работников.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты опроса Государственной службы статистики.

Заказов хватает на полгода

Оценка текущего объема заказов за квартал ухудшилась на 2 процентных пункта – до минус 37,2%. При этом 59% компаний считают количество заказов нормальным для сезона, а 40% — недостаточным.

Фото 2 — Строительный бизнес в Украине теряет уверенность: какие проблемы тормозят отрасль

В среднем предприятия обеспечены заказами на шесть месяцев. Это соответствует показателю начала 2022 года.

Что мешает строительному бизнесу

Чаще всего компании называли следующие препятствия:

  • нехватку рабочей силы - 53,9%;
  • финансовые ограничения - 50,8%;
  • недостаточный спрос – 20,8%.

Еще 44,7% респондентов указали другие факторы.

Цены и сокращение штата

По результатам опроса, повышения цен на строительные услуги ожидают 62% опрошенных компаний. Еще 33% не прогнозируют изменения, а 5% допускают снижение стоимости работ.

Фото 3 — Строительный бизнес в Украине теряет уверенность: какие проблемы тормозят отрасль

По занятости 28% предприятий планируют сократить количество работников в октябре-декабре. 58% не ожидают изменений в штате, а 13% прогнозируют его расширение.

В то же время оценки выполненных работ за предыдущий квартал были разными: 36% компаний сообщили о росте объемов, а 27% — о сокращениях.

Напомним, в 2025 году объем строительных работ в Украине превысил 258 млрд. грн. Это на 17% больше, чем в 2024 году, а также выше показателя 2021 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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