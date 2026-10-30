Суд в Лондоне: российский бизнесмен отказался выплатить £30 млн экс-жене из-за "западных санкций"

Российский инвестор в недвижимость Василий Пеганов, участвующий в судебном процессе о разводе на 30 миллионов фунтов стерлингов в Лондоне, заявил, что западные санкции против РФ мешают ему выполнить финансовые требования бывшей супруги Татьяны Пегановой.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

Пара поженилась в России в 2003 году и прожила в Великобритании более десяти лет. Хотя бизнесмен лично не находится под западными санкциями, во время выступления из-за видеосвязи с РФ он утверждал, что его британские счета закрыты, а прямые переводы из России стали практически невозможными.

Пеганов также отклонил варианты выплат криптовалютой или через посредников из-за риска нарушения законов, а раскрывать информацию о своем состоянии суда отказался, заявив, что эксдружина использует эти данные против него по всему миру.

Срыв предварительного соглашения из-за мошенничества адвоката

Новый иск связан со срывом мирового соглашения 2018 года, согласно которому женщина должна была получить по меньшей мере 2 млн фунтов от продажи квартиры в престижном лондонском районе Белгравия, единовременную выплату и долю в оффшорных трастах.

Однако недвижимость потеряли из-за мошенничества скандального английского юриста Стивена Джонса из фирмы Jirehouse, осужденного в 2022 году. Адвокат без ведома клиентов взял многомиллионный кредит под залог этого дома.

Из-за дефолта по ссуде кредитор конфисковал имущество, а женщину в прошлом году выселили, после чего она переехала в другую лондонскую квартиру экс-мужчины. Пеганов настаивает, что имущество украли посторонние преступники, поэтому он не должен нести за это финансовую ответственность.

Татьяна Пеганова подала иск по британскому закону о семейном судопроизводстве, который позволяет пересматривать решения иностранных судов в Лондоне при наличии связи с Великобританией. Официальный развод пара в РФ в 2019 году касался всего двух российских объектов. Теперь женщина требует 30 млн. фунтов стерлингов.

Судебный запрет с РФ и ожидание вердикта

Защита истицы отмечает, что 51-летний Пеганов владеет коммерческой недвижимостью в РФ, нанимает охрану, личного повара и летает частными самолетами, но с июня 2025 полностью прекратил выплаты. Сам бизнесмен утверждает, что живет в простом деревянном доме, ранее предоставившему семье 156 млн рублей, а эксдружина получила 1,3 млн евро от продажи недвижимости в Москве.

Чтобы сорвать процесс, Пеганов получил решение российского суда о штрафе для экс-жены в 280,7 млн рублей (около 3,5 млн долларов) в случае продления иска в Лондоне. Несмотря на требование остановить разбирательство, Высокий суд Лондона отказал россиянину. Слушания по этому делу состоялись накануне финального заседания в масштабном бракоразводном процессе Лондона между олигархом Владимиром Потаниным и его бывшей женой.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза приступили к подготовке более жестких санкций против России из-за решения администрации США смягчить ограничения на экспорт российского дизельного горючего.