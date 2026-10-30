Київ розпочинає опалювальний сезон у житлових будинках: коли з'явиться тепло

У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочнуть подачу тепла до житлових будинків. На запуск централізованої системи теплопостачання столиці може знадобитися до семи днів.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, рішення про початок опалювального сезону в житловому секторі ухвалили заздалегідь, щоб підготувати міську систему теплопостачання до прогнозованого різкого похолодання.

Коли в Києві почнуть опалювати будинки

Як повідомив Віталій Кличко, столиця розпочала опалювальний сезон ще 16 жовтня. На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери.

За заявками керівників до опалення вже підключили майже половину таких установ. Зокрема, тепло отримали:

157 медичних закладів;

402 дитячі садки;

85 шкіл.

Наступний етап - підключення житлового фонду. Його розпочнуть у понеділок, 2 листопада.

Скільки триватиме підключення опалення

За словами мера, централізована система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі. Загальна протяжність столичних тепломереж становить близько 3 тис. км.

Через масштаб системи її запуск потребує часу. За оцінкою міської влади, процес підключення житлових будинків до опалення може тривати до тижня.

Саме тому місто вирішило розпочати опалювальний сезон у житловому секторі за кілька днів до очікуваного різкого зниження температури.

Таким чином, із 2 листопада в Києві поступово розпочнуть подавати тепло до осель, а повноцінний запуск системи централізованого опалення може зайняти кілька днів.

Нагадаємо, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону. Завершення робіт за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців.

Зауважимо, що у січні 2026 року російські атаки спричинили серйозні перебої з опаленням у Києві. Через пошкодження теплової інфраструктури без тепла залишилися тисячі будинків, а в деяких районах відновлення теплопостачання затягнулося. Щоб подолати наслідки ударів, комунальні служби працювали в посиленому режимі, а місто залучало альтернативні джерела обігріву.

Повідомлялось, що також Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення.