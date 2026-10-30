Crocs підвищив прогноз доходів: акції компанії злетіли на 27%

Цінні папери виробника взуття Crocs зросли приблизно на 27% у четвер після того, як компанія підвищила свої річні фінансові прогнози. Виробник зробив ставку на стійке відновлення бренду HEYDUDE та стабільний попит на свої однойменні фірмові сабо.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

На тлі позитивних новин вартість акцій піднялася до 151,82 долара за одиницю, що стало найвищим показником за останні два роки.

За умови збереження цієї динаміки компанія очікує демонстрації найкращого денного результату з 2018 року.

Такий оптимістичний прогноз суттєво контрастує із загальним станом взуттєвого сектору. Більшість ритейлерів наразі потерпають від нерівномірних споживчих витрат, підвищених цін та жорсткої конкуренції, через що змушені постійно проводити розпродажі для стимулювання продажів.

Завдяки позитивній динаміці продажів виробник оновив свої орієнтири на поточний період. Наразі компанія прогнозує зростання доходів у 2026 році приблизно на 3%, що перевищує попередній очікуваний показник у межах 1–2%.

У Crocs підкреслили, що саме відновлення бренду HEYDUDE сприяло отриманню швидших, ніж очікувалося, замовлень від роздрібних торговців. Складські запаси розпродувалися прискореними темпами, що дозволило оптовому доходу компанії зрости одразу на 14%.

Водночас генеральний директор Ендрю Ріс під час конференції з питань прибутків зазначив, що спостерігає просідання на ринку в сегменті покупців із низьким доходом, тоді як споживачі з високим доходом демонструють стабільну купівельну спроможність.

Попри загальний тиск на ринку, бренди компанії продовжують отримувати вигоду завдяки відносно доступній ціновій політиці, адже основна продукція продається в діапазоні від 50 до 60 доларів.

Нагадаємо, акції французької групи Kering, яка володіє брендом Gucci, обвалилися на 12% після оприлюднення звіту про подальше падіння продажів.